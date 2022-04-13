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    • Haberler
    • 13.04.2022 08:01
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    • 13.04.2022 08:01
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    MSÜ puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? MSÜ sonuçları sonuçları! 2022 MSÜ sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

    MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? 2022 MSÜ sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ÖSYM tarafından 27 Mart tarihinde düzenlendi ve hemen sonrasında MSÜ sonuçlarını öğrenmek isteyenler tüm detayları merak eder oldu. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? 2022 MSÜ sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

    MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? 2022 MSÜ sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ÖSYM tarafından 27 Mart tarihinde düzenlendi ve hemen sonrasında MSÜ sonuçlarını öğrenmek isteyenler tüm detayları merak eder oldu. İşte ayrıntılar...

    MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 14 Nisan Perşembe günü açıklanacak.

    Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

    MSÜ SINAV SONUCU NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

    MSÜ sınavına giren adaylar, sınavda kendilerine yönetliten soruların cevaplarını, optik okumaya elverişli şekilde cevap kağıtlarına işaretlemekle mükelleftir. Cevap kağıtları ise bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

    Cevaplar her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak; alt testlerin her biri için standart puan hesaplanacaktır. Adayların testlere verdiği doğru ve yanlış cevap sayısı verilecek, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkartılacak ve adayların sınavdan aldığı ham puan ortaya çıkartılacaktır.

    Tüm adayların ilgili sınavdan aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması hesaplandıktan sonra ham puan ve derslerin ağırlık katsayıları ile birlikte adayların puanları hesaplanacaktır.

        MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

        MSÜ sınavında verilen yanıtlar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir: - Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

        Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

        Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

        Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

        Milli Savunma Üniversitesi sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.
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        Haberler Haberler MSÜ puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? MSÜ sonuçları sonuçları! 2022 MSÜ sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
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