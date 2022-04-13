Kurban Bayramı tatili kaç gün, uzatılacak mı? Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda 2022? Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu?

Tüm illerden Müslüman vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda 2022 sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Dini bayramlarımızdan biri olan ve kurban kesme ibadeti gerçekleştirildiği için İslamiyet'te önemli bir yeri bulunan Kurban Bayramı'nın tarihi şimdiden merak konusu oldu. Diyanet dini günler 2022 takvimine göre Kurban Bayramı'nın idrak edileceği tarih belli oldu. İzinlerini ayarlayarak tatil yapma planları kuranlar ise hangi günlere denk geldiğini, ne kadar süreceğini öğrenmek istiyor. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün, uzatılacak mı? Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
DİYANET 2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar