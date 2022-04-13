İBB'den 'terör soruşturması'na ilişkin itiraf gibi açıklama: Arşiv araştırmasında eksik var

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör örgütü PKK ile ilişkili olduğu tespit edilen DİAYDER'e kadro açıldığının anlaşılmasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti.
Terör örgütleri ile bağlantılı şahısların istihdam edildiğine yönelik soruşturma sürerken flaş gelişmeler yaşandı.
İMAMOĞLU: CADI AVI BİR ŞEY BULAMADILAR
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'ye yakınlığıyla bilinen FOX TV'de İsmail Küçükkaya'ya yaptığı açıklamalarda İBB hakkındaki soruşturmaya ilişkin de konuşu.
İBB'deki soruşturmanın cadı avı olduğunu iddia eden İmamoğlu, "Bir suçlu varsa suçunu elbette çeker, bunu herkes için konuşuyorum. İkincisi şu ana kadar 8 kişi. Aylar önce manşetler atıldı. 121 milyar lirası kayıp diye İBB'nin. 3 yıldır karaladılar, yerden yere vurdular, iftiralar attılar. Bu bakanın ilk hakareti de değil bana. Bu memleket adına utanç verici bir konuşma yapmıştır, 86 bin İBB çalışanını zan altında bıraktılar. Bugün gelinen ortada bir şey yok, fos çıktı. 100'e yakın müfettiş var oturtacak yer bulamıyoruz. Girmedikleri konu kalmadı. Bir şey bulmadan gelmeyin talimatı almışlar belli ki" iddiasında bulundu.
İÇİŞLERİ'NDEN FLAŞ AÇIKLAMA: ARŞİV ARAŞTIRMASI GEREĞİ GİBİ İŞLETİLMEDİ
İçişleri Bakanlığı İBB Başkanı İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından flaş bir açıklama yaparak İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik teftişte, ilk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediğinin anlaşıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığının açıklamasında, İmamoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında, Bakanlık tarafından 3 aydır "İBB'de terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı" iddiasıyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü ifade ettiği hatırlatıldı.
Açıklamada, İmamoğlu'nun, "bu soruşturma sebebiyle 86 bin belediye çalışanının zan altında bırakıldığı, gelinen nokta itibarıyla müfettişlerin sadece 8 iltisaklı personel tespit edebildikleri, soruşturmanın boş çıktığı ve halen belediyede 80 müfettişin çalıştığı" şeklinde gerçeği yansıtmayan beyan ve açıklamalarda bulunduğu aktarıldı.
Müfettişlerin görevinin halen devam ettiği hassasiyeti de göz önünde bulundurularak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada, Bakanlık makamının 20 Aralık 2021 tarihli onayıyla İBB'de, 2019'dan itibaren yapılan personel, ihale ve iş yeri ruhsatlarına ilişkin "özel teftiş" başlatıldığı, bu kapsamda, mülkiye ve ticaret müfettişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanından müteşekkil 8 kişilik denetim ekibinin görevlendirildiği anlatıldı.