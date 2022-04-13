Deodorant sıkmak orucu bozar mı diyanet? Astım ilacı oruç bozar mı? 🙏 Diyanet'e göre orucu bozan durumlar nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadeti de başladı ve tüm illerden vatandaşlar oruç ibadetini yerine getirirken hangi durumların orucu bozup bozmadığını öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...
DEODORANT SIKMAK ORUCU BOZAR MI?
Deodorant yeme ve içme grubunda yer alan bir ürün olmadığı için orucunuzu bozmaz. Oruç tutarken deodorant kullanabilirsiniz. Rahatlıkla deodorant sıkıp oruca devam edebilirsiniz. Dini açıdan herhangi bir sorun olarak görülmeyen deodorant kullanımı, ramazan ayında ya da diğer zamanlarda tuttuğunuz orucu etkilemiyor.
ASTIM İLACI ORUCU BOZAR MI?
Nefes açıcı sprey kullanmak zorunda kalan astım hastası oruç tutmayabilir. Daha sonra iyileşince tutamadığı günleri kaza eder. İyileşme ümidi kalmamışsa, o takdirde tutamadığı günler sayısınca fidye verir. Bir fidye, Ramazan'da bir kişi için verilen bir fitre miktarıdır. Ancak, nefes darlığı dışında oruç tutmaya engel başka sağlık problemi bulunmayan astım hastaları, soluk almayı rahatlatacak özel spreyi ağızlarına püskürterek oruç tutabilirler. Ağza püskürtülen bu ilaçlar orucu bozmaz. Çünkü bu spreyden bir kullanımda 1/20 ml. gibi çok az bir miktar ağza sıkılmaktadır. Bunun da önemli bir kısmı ağız ve nefes boruları cidarları tarafından emilip yok olmaktadır.