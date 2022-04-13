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    • Haberler
    • 13.04.2022 08:06
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    • 13.04.2022 08:06
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    Cinsel ilişki orucu bozar mı? Oruçluyken cinsel ilişkiye girilir mi? Diyanet’e göre orucu bozan ve bozmayan durumlar neler?

    Müslüman alemi cinsel ilişki orucu bozar mı? Oruçluyken cinsel ilişkiye girilir mi sorularına yanıt arar oldu. 11 ayın sultanı Ramazan ayına az bir zaman kaldı ve 30 gün boyunca oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar orucu bozan ve bozmayan durumların neler olduğunu öğrenmek ve hataya düşmemek istiyor. Peki Diyanet’e göre orucu bozan ve bozmayan durumlar neler? Oruçluyken cinsel ilişkiye girmek orucu bozan durumlar arasında ki yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Cinsel ilişki orucu bozar mı? Oruçluyken cinsel ilişkiye girilir mi? Diyanet’e göre orucu bozan ve bozmayan durumlar neler?

    Cinsel ilişki orucu bozar mı? Oruçluyken cinsel ilişkiye girilir mi? Diyanet'e göre orucu bozan ve bozmayan durumlar neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı mübarek Ramazan orucunu bozan durumları açıklıyor ve Müslüman vatandaşlar 11 ayın sultanı Ramazan'a az bir zaman kala oruçlarını bilmeden bozmamak için nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...

    EŞLERİN ORUÇLU İKEN İLİŞKİLERİNİN SINIRI NE OLMALIDIR?

    Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).

    RAMAZAN GECELERİNDE EŞLERİN CİNSEL İLİŞKİDE BULUNMASI CAİZ MİDİR?

    Oruç, imsak (fecr-i sâdık) vaktinden güneşin batımına kadarki süre içinde yeme, içme ve cinsel ilişkiden, ibadet niyetiyle uzak durmaktır. Yani oruç gündüz tutulur. Ramazan geceleri için yeme, içme ve cinsel ilişki yasağı söz konusu değildir. Dolayısıyla iftar ile imsak arasında yemek, içmek ve eşlerin cinsel ilişkide bulunmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: "Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı." (Bakara, 2/187).

    CÜNÜP İKEN TUTULAN ORUÇ GEÇERLİ MİDİR?

    Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372).

        ORUÇLUYKEN ELLE TATMİN OLAN KİMSENİN ORUCU BOZULUR MU?

        Oruç, nefsin isteklerinden bilinçli olarak uzak durma yönüyle bir irade eğitimidir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde etkili bir yoldur. Şehevî arzularına mağlup olanların bu irade eğitiminde başarısız oldukları ortaya çıkar.

        Oruçlu iken elle tatmin olmak orucu bozar, kazayı gerektirir. Bu fiili işleyen kimselerin bozmuş oldukları orucu kaza etmekle yetinmeyip ayrıca tövbe etmeleri de gerekir.

        Elle tatmin olmanın keffâreti gerektirmemesi, bu fiilin önemsiz bir günah olduğunu göstermez. Bilakis özürsüz olarak orucunu bozan kimseler büyük günah işlemiş olurlar (Zeylaî, Tebyîn, I, 323; İbn Nüceym, el-Bahr, II, 293).

        Orucu bozan şeyler nelerdir?

        Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.
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        Haberler Haberler Cinsel ilişki orucu bozar mı? Oruçluyken cinsel ilişkiye girilir mi? Diyanet’e göre orucu bozan ve bozmayan durumlar neler?
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