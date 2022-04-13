Bebek, çocuk ve hamileler için en hızlı öksürüğe doğal çözümler! 📌ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR? Evde kuru ve balgamlı öksürük nasıl geçer?

Öksürük sorunu 7 yaşındaki çocukta görülebileceği gibi 70 yaşındaki insanlarda da meydana çıkabilmektedir. Her yaştan insanı rahatsız eden bu problemle kafaya çıkmak isteyenler evde hazırlayabilecekleri doğal ilaçları merak ediyor. Balgamlı ya da balgamsız ve kronik-akut olmak üzere iki değişik şekilde sınıflandırılan öksürük bazı durumlarda haftalarca sürebilir. Genellikle kötü havalarda ve ya mevsim geçişlerinde görülebileceği gibi bir hastalığın sendromu de olabilmektedir. Soğuk algınlığının niçin bulunduğu öksürük semptomu ile evde doğal ve bitkisel yollardan hazırlayabileceğiniz karışımlarla baş edebilirsiniz.
ÖKSÜRÜĞÜ GEÇİRMENİN YOLLARI
Öncelikle şunu belirtelimki; bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde her dönemde görülebilen öksürük bir hastalık değil, boğaz ve solunum yollarını temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Tedavisi ise yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir. İşte evdeki malzemelerle öksürüğü geçirebileceğini yollar;
- Zerdeçal ve zencefil
- Sütlü bal
- Pekmez
- Kuşburnu çayı
- Günde en az 2 litre su
- Ihlamur, Zencefil, Adaçayı
- Pastil
- Ayva çayı
- Ekinezya Çayı
- Yaseminli portakal çayı
ÖKSÜRÜĞÜ GEÇİRMEK İÇİN NE YAPILIR?
- Bulunduğunuz ortamı havalandırırarak
- Oda nemlendiricilerini kullanarak
- Soğuk ortamlardan kaçınarak
- Sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durarak
- Burnu temizleyerek
- Buhar cihazı ile buhar soluyarak
- Yastığınızın dik ve hafif yüksek olmasını sağlayarak
- Parfüm gibi kokulardan belirli süre uzak durarak öksürüğü geçirebilirsiniz.