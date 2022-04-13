📺12 Nisan TRT 1 Masumlar Apartmanı son bölüm kesintisiz - tek parça izle seçeneği! 🎬Masumlar Apartmanı 66. bölüm izle!

Masumlar Apartmanı her Salı heyecanla izlenmeye devam ediliyor. Son bölümünde heyecanının limitini aşan Masumlar Apartmanı 66. bölümüyle bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Bu bağlamda dizinin fanatikleri Masumlar Apartmanı son bölüm izle seçeneği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Masumlar Apartmanı 66. bölüm full, tek parça izle seçeneği ile 5 Ekim TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle seçeneği haberimizde!
MASUMLAR APARTMANI 66. BÖLÜM KONUSU
Ceylan, kazanın ardından hastaneye kaldırılır. Han, endişe içinde doktorun vereceği haberi beklerken bir yandan da suçluluk duygusuyla boğuşur. Üstelik, kazanın sonuçları sadece onlar için değil, başkaları için de ağırdır. Han'ın yine çöplüğe sığınmaktan başka çaresi kalmaz.