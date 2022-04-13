🎬11 Nisan atv dizisi HAKİM son bölüm kesintisiz - tek parça izle seçeneği! 👨🏻‍⚖️HAKİM 2. BÖLÜM İZLE!

ATV ekranlarının yeni dizisi Hakim 2. bölümle bu akşam saat 20:00'da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Hasibe Eren gibi tecrübeli oyuncuların yer aldığı Hakim dizisi yayınlanan ilk bölümüyle büyük ses getirmişti. 2. bölümü merakla bekleyen izleyiciler son gelişmeler hakkında araştırmalara başladı. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde, Ozan'ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıkar. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alınır. İşte ATV HAKİM dizisi canlı izleme seçenekleri...
HAKİM 2.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Ozan'ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıkar. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alınır. Ömer Arif iyice köşeye sıkışır. Yasemin'den yardım isteyen Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşmaktadır.
Ömer Arif kazanın izlerini silmeye çalışırken, Ozan ise kendi başına hareket eder. Babasından gizli, öldürdüğü gencin mezarına gider. Mezarda karşılaştığı kişi Ozan'ın hayatını değiştirecektir...