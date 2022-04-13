🕌 İstanbul’da hatimle teravih namazı kılınan camiler 2022! Hatimli teravih namazı nedir, nasıl kılınır? Süresi ve fazileti...

Hatimle teravih namazı kılınan camiler hangileri merak ediliyor. Heyecanla beklenen Ramazan ayına bu geceki sahur ile birlikte giriyoruz. Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl camilerde teravih namazı kılınamamıştı. Bu yıl ise aşılama oranının artmasıyla Diyanet camilerde namaz kılmanın serbest olduğunu duyurdu. Ramazan ayında da İstanbul'da hatimli teravih namazı kılınan camiler belli oldu. Peki HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER HANGİLERİ? Hatimli teravih namazı nedir, ne kadar sürer, fazileti....