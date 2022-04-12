YDS soru ve cevapları yayımlandı mı? YDS puan hesaplama nasıl yapılır? Yabancı Dil Sınavı sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

ÖSYM tarafından 10 Nisan tarihinde yani dün gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı'nın ardından YDS puan hesaplama nasıl yapılır sorusunun yanıtı merak edilir oldu. Her yıl düzenlenen ve yabancı dil bilgisini kariyeri için belgelemek isteyenler sınava katılarak ter döktü. Sonrasında doğru, yanlış cevaplarını kontrol etmek isteyenler tarafından YDS soru ve cevapları yayımlandı mı araştırması hız kazandı. Peki Yabancı Dil Sınavı sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? ÖSYM'den YDS sınav sonuçları için tarih bilgisi paylaşıldı. İşte detaylar...
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM 2022 sınav takviminde yer alan bilgilere göre YDS sonuçları 6 Mayıs 2022 tarihinde ÖSYM sonuç sayfasında erişime açılacak.
YDS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
10 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı (YDS) soru ve cevapları yayımlandı,
YDS soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayınlandı. Yapılan açıklamada "
10 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2022-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Nisan 2022 tarihinde saat 14.55'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." denildi.