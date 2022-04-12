Ufka Yolculuk deneme sınav sonuçları belli oldu mu? 2 Nisan Ufka Yolculuk sınav sonucu sorgulama ekranı! 1. ve 2. aşama sınav tarihi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Birbirinden güzel ödülleri yakalamak için bilgi birikimlerini sergilemek amacıyla Ufka Yolculuk deneme sınavına katılanlar şimdi diğer sınavların tarihlerini ve sonuçlarını merak ediyor. İşte tüm bilgiler...