Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 12.04.2022 08:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2022 08:01
    ABONE OL

    Oruç ne zaman bitiyor? 🙏Ramazan ayı hangi tarihte bitiyor? Diyanet takvimi: 2022 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlayacak?

    Oruç ne zaman bitiyor? 🙏Ramazan ayı hangi tarihte bitiyor? Diyanet takvimi: 2022 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlayacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslüman vatandaşlar sonrasında kutlayacakları Ramazan Bayramı'nı da heyecanla karşılamayı bekliyor. İşte merak edilen o tarihler...

    takvim.com.tr
    Oruç ne zaman bitiyor? 🙏Ramazan ayı hangi tarihte bitiyor? Diyanet takvimi: 2022 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlayacak?

    Oruç ne zaman bitiyor? 🙏Ramazan ayı hangi tarihte bitiyor? Diyanet takvimi: 2022 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlayacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslüman vatandaşlar sonrasında kutlayacakları Ramazan Bayramı'nı da heyecanla karşılamayı bekliyor. İşte merak edilen o tarihler...

    ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR?

    Ramazan ayının son günü olan 1 Mayıs'ta ise; en erken imsak saat 03.21'de yine Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek. Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak. Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak.

    RAMAZAN AYI HANGİ TARİHTE BİTİYOR?

    2022 Ramazan ayı, 2 Nisan tarihinde başladı. Ramazan ayı 1 Mayıs tarihinde de sona erecek. 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi, Ramazan ayının son günlerine doğru idrak edilecek.

    2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

        RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

        Oruç dünyevi hazlardan uzak durmaktır. Hz. Peygamber'in hadislerinde kötülüklerden koruyan bir kalkan olarak nitelendirilen (Buhârî, Savm, 9) orucun Arapça karşılığı olan savm/sıyâm kelimesinin kökünde de "kendini tutma, geri durma" anlamı vardır. Kişinin orucu bozan şeylere karşı kendini tutması anlamına gelen "imsak" yanında oruç kelimesi de hem maddi hem de manevi anlamda bir korunmayı, sakınmayı ve arınmayı ifade etmektedir.

        Âdeta bir mektep vazifesi gören ve nefis terbiyesi için özel bir iklim oluşturan oruç sayesinde insan ruhen yücelir, yüksek ahlaki erdemlerle bezenir, yıllık bir muhasebeyle kendisine verilen ömrü nasıl geçirdiği hakkında dürüst bir değerlendirme yapma fırsatı bulur. Bir yandan sahip olduğu nimetlerin büyüklüğünü daha iyi idrak ederken öte yandan mahrumiyet içinde olanların hâlini düşünüp onları anlama fırsatı bulur ve toplum içinde kendisine düşen görevlerin farkına varır. Böylece bireysel gibi görünen bu ibadetin sosyal yönü ve etkileri doğal bir süreç içinde ve güçlü biçimde kendini gösterir (İbrahim Kafi Dönmez, DİA, "Oruç" md.).
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Avrupa’da kritik yol ayrımı!
        Haberler Haberler Oruç ne zaman bitiyor? 🙏Ramazan ayı hangi tarihte bitiyor? Diyanet takvimi: 2022 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlayacak?
            SON DAKİKA