MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? 2022 MSÜ sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

MSÜ SINAV SONUCU NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

MSÜ sınavına giren adaylar, sınavda kendilerine yönetliten soruların cevaplarını, optik okumaya elverişli şekilde cevap kağıtlarına işaretlemekle mükelleftir. Cevap kağıtları ise bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak; alt testlerin her biri için standart puan hesaplanacaktır. Adayların testlere verdiği doğru ve yanlış cevap sayısı verilecek, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkartılacak ve adayların sınavdan aldığı ham puan ortaya çıkartılacaktır.

Tüm adayların ilgili sınavdan aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması hesaplandıktan sonra ham puan ve derslerin ağırlık katsayıları ile birlikte adayların puanları hesaplanacaktır.