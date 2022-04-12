🎬Masumlar Apartmanı 66. bölüm canlı izle! - 📺12 Nisan TRT 1 Masumlar Apartmanı son bölüm kesintisiz - tek parça izle seçeneği!

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı, 66. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu. Son bölümüyle heyecanın limitini daha da arttıran Masumlar Apartmanı'nda bu akşam Ceylan, kazanın ardından hastaneye kaldırılır. Han, endişe içinde doktorun vereceği haberi beklerken bir yandan da suçluluk duygusuyla boğuşur. Masumlar Apartmanı 66. bölümde yaşanacak tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. İşte Masumlar Apartmanı 66. bölüm full, tek parça izle seçeneği ile 12 Nisan TRT 1 Masumlar Apartmanı son bölüm izle seçeneği haberimizde!
MASUMLAR APARTMANI 66. BÖLÜM KONUSU
Ceylan, kazanın ardından hastaneye kaldırılır. Han, endişe içinde doktorun vereceği haberi beklerken bir yandan da suçluluk duygusuyla boğuşur. Üstelik, kazanın sonuçları sadece onlar için değil, başkaları için de ağırdır. Han'ın yine çöplüğe sığınmaktan başka çaresi kalmaz.