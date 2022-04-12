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    • Haberler
    • 12.04.2022 09:32
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    • 12.04.2022 10:07
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    ✍KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınavı ne zaman? 2022 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları hangi tarihte başlayacak?

    Binlerce kişi KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınavı ne zaman sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her sene farklı mezuniyet derecelerine göre düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na devlet kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen kişiler katılıyor. 2022 yılı ile birlikte kaçırmak istemeyenler tarafından güncel sınav ve başvuru tarihleri de merak edilmeye başlandı. Peki 2022 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları hangi tarihte başlayacak? İşte KPSS ile ilgili tğm bilgiler...

    takvim.com.tr
    ✍KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınavı ne zaman?

    ✍KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınavı ne zaman? 2022 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları hangi tarihte başlayacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği Kamu Personeli Seçme Sınavı için heyecan dolu geri sayım başladı. Sınav ve başvuru tarihini kaçırmak istemeyenler için detaylar haberimizde yer alıyor.

    KPSS LİSANS, ÖNLİSANS, ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek.

    KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

    KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

    2022 KPSS NE ZAMAN?

    EKPSS 24 Nisan,

    KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

    KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

    KPSS ÖABT 14 Ağustos,

    KPSS Önlisans 2 Ekim,

    KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

    KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

        KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

        Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

        Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

        a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

        b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

        KPSS P1 PUAN HESAPLAMA

        KPSS, puanının hesaplanabilmesi için adayın her iki teste de girmesi gerekiyor. Genel yetenek testine girmezseniz, puanınız hesaplanmıyor. Ayrıca puanınızın hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir netinizin olması gerekiyor.

        Sınavda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayısı 4'e bölünüyor. Çıkan sayı, doğrularınızdan düşülüyor. Böylece net doğrunuz belirleniyor.

        Bu uygulama her iki test için de yapılıyor. Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yaptınız.

        35 -12/4= 35-3=32 net
        45-6/4= 45-1,5=43,5 net

        P1 Genel yetenek %70, genel kültür %30 olduğu için;
        (35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40=77,55 puana sahip oluyorsunuz.
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        Haberler Haberler ✍KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınavı ne zaman? 2022 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları hangi tarihte başlayacak?
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