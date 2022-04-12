2022 Hac kontenjanı belli mi, bu yıl ücret ne kadar? 🕋Hac başvuruları başladı mı, Umre kayıtları ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığından hac açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın bu yıl hac kontenjanını bir milyona çıkardığı bildirildi. Bunun üzerine Türkiye'deki hacı adayları hac başvuruları, ücreti ve kura çekimi hakkında araştırmalara koyuldu Peki Hac başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar? 2022 Hac kontenjanı belli mi, yeni kura çekilecek mi, ne zaman? TC ile hac sorgulama nasıl yapılır? Umre kayıtları ne zaman başlayacak? Umre ne zaman açılacak 2022? İşte yanıtları...
HAC BAŞVURULARI BAŞLADI MI, UMRE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş "Türkiye'den de artık umreci kabul edecekler" dedi. Erbaş umreye gitmek isteyen vatandaşların Ramazan'dan sonra hazırlıklarını yapabileceklerini belirtti.
2022 Ramazan'dan itibaren umrenin başlayacağı öğrenildi. Buna göre Mayıs ayından itibaren kayıtların alınması bekleniyor.
HAC ÜCRETİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başkanlığımız süreci yakından takip etmekte ve ilgili Bakanlıkla görüşmelerini sürdürmektedir. Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği, Suudi Arabistan makamları tarafından çok yakın zamanda konuyla ilgili açıklamanın yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir. Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır" denildi.