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    • Haberler
    • 12.04.2022 08:07
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    • 12.04.2022 08:07
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    Diyanet'e göre oruçluyken lazer epilasyon yaptırmak orucu bozar mı? Ağda yapmak, kaş bıyık aldırmak oruca engel olur mu?

    Ramazan ayına az bir süre kala vatandaşlar merak ettiği soruların yanıtlarını araştırıyor. Oruç tutan vatandaşların, merakla sorguladığı sorulardan biri de lazer epilasyon orucu bozar mı? oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinde bu soruyu yanıtladı. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Peki, Diyanet'e göre oruçluyken lazer epilasyon yaptırmak orucu bozar mı? Ağda yapmak, kaş bıyık aldırmak oruca engel olur mu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Diyanet’e göre oruçluyken lazer epilasyon yaptırmak orucu bozar mı? Ağda yapmak, kaş bıyık aldırmak oruca engel olur mu?

    11 ayın sultanı Ramazan tüm hızıyla sürerken oruç ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar da orucu bozan şeyler ve durumlarla ilgili araştırmalar yapıyorlar. Peki konuyla ilgili olarak en çok merak edilen sorulardan biri olan lazer epilasyon, ağda yaptırmak orucu bozar mı? Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Peki, Diyanet'e göre oruçluyken lazer epilasyon yaptırmak orucu bozar mı? Ağda yapmak, kaş bıyık aldırmak oruca engel olur mu? İşte merake dilenler!

    LAZER EPİLASYON, AĞDA, KAŞ BIYIK ALDIRMAK ORUCU BOZAR MI?

    Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

    Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).

        ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN DURUMLAR NELERDİR?

        Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

        Yolculuk, hastalık, ileri derecede yaşlılık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kaza edilmesi gerekir. Ayrıca, kasıt olmaksızın yemek-içmek; beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mutat olmayan şeylerin tüketilmesi orucu bozar ve durum kazayı gerektirir.

        Unutarak yemek içmek veya cinsî münasebette bulunmak orucu bozmaz. Ancak oruçlu olduğunu hatırladığı anda, bu işleri yapmaktan anında uzaklaşmalıdır. Peygamber Efendimiz, "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allâh yedirmiş, içirmiştir" buyurmuştur (Buhari, "Savm", 26). Unutarak yiyen içen kişi, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra yeme-içmeye devam eden kişinin orucu bozulur, kaza edilmesi gerekir.

        EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

        Ramazan ayında sahura kalkan oruç tutmaya niyet eden kişiler, sahurda sabah ezanının okunmasına kadar geçen süre içerisinde istediklerini içip yiyebilirler.

        Ancak sahur vaktinde sabah ezanının okunmasıyla bir şey yiyip içilmez. Bu nedenle ezan okunduğunda niyet edilerek oruca başlanmalıdır. Ne yiyip içiliyorsa bırakılmalıdır. Ramazan ayında sabah ezanı okunmasıyla oruca başlama vakti de başlamış olur.

        DİŞ MACUNU YUTULURSA

        Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmaz. Diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur.

        KENDİ MÜDAHALESİYLE KUSARSA

        Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

        GENEL ANESTESİ UYGULANIRSA

        Anestezi, nefes yolu veya iğne ile vücuda ilaç verilerek oluşturulmaktadır. Nefes yolu veya iğne ile yapılan anestezi, mideye ulaşmadığı gibi, yeme-içme anlamı da taşımamaktadır. Ancak bölgesel ve genel anestezide, acil durumlarda ilaç ve sıvı vermek amacıyla damar yolu açılarak, bu açıklık işlem süresince serum vermek suretiyle sağlanmaktadır. Bu itibarla, lokal anestezi (sınırlı uyuşturma) orucun sıhhatine engel değildir. Bölgesel ve genel anestezide serum verildiği için oruç bozulur.

        KAN ALINIRSA

        Ramazan'da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz. Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar.

        SUSUZ HAP YUTULURSA

        Oruçlu bir kimse meşru bir mazaret olmaksızın gıda veya ilaç cinsinden bir şeyi ister su ile, ister susuz olarak yer veya içerse orucu bozulur.

            ORUCU BOZMAYAN ŞEYLER NELERDİR?

            1- Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içmek,

            2- Ağza gelen kusuntunun geri gitmesi,

            3- Oksijen tüpüyle ilaçsız suni hava vermek,

            4- Orucu bozmaya niyet edip de bozmamak,

            5- İstemeyerek ağız dolusu kusmak,

            6- İsteyerek, zorlayarak biraz kusmak,

            7- Sahurda tokluk veren ilaçlar kullanmak,

            8- Göze katı veya sıvı ilaç koymak veya ıslak lens takmak,

            9- Gıybet etmek,

            10- Rüyada ihtilam olmak,

            11- Diş çukuruna ilaç koymak,

            12- Çiçek, kolonya veya parfüm koklamak,

            13- Morfinsiz, iğnesiz diş çektirmek,

            14- Yutmadan yemeğin tadına bakmak,

            15- Sakındığı halde toz ve dumanın boğazdan veya burundan içeri girmesi,

            16- Diş çektirince gelen tükürükten az kanı yutmak,

            17- Ağzını yıkadıktan sonra kalan yaşlığı tükürükle yutmak,

            18- Dişler arasında kalan, nohuttan küçük olan şeyi yutmak,

            19- Hacamat olmak, kan aldırmak, akupunktur kullanmak,

            20- Kulağa su kaçması,

            21- Misvak kullanmak, macunsuz diş fırçalamak (Macunlu fırçalamakla da oruç bozulmaz fakat mekruh olur. Macun yutulursa oruç bozulur, kaza gerekir.),

            22- Gusletmek, banyo yapmak,

            23- İdrar yoluna pamuk koymak (Şâfiî'de bozar.),

            24- Sağlam deriye ilaç, krem sürmek, her çeşit yakı, sigara bandı, tokluk bandı koymak,

            25- Yaraya imsak vaktinden önce konan sıvı ilacın, imsak vaktinden sonra emilmesi,

            26- Yaradan çıkan kan, irin ve benzerlerinin tekrar içeri girmesi,

            27- Arı sokması,

            28- Dudaktaki yaşlığı yutmak,

            29- Banyoda oluşan su buharını teneffüs etmek,

            30- Ele iğne batıp kırığının içinde kalması,

            31- Kulağa pamuklu çubuk sokmak (Şâfiî'de bozar.),

            32- Kanayan yere, kanın durması için kan taşı sürmek,

            33- Ağza gelen yemeği, balgamı, kusmuğu veya baştan buruna gelen akıntıyı yutmak,

            34- Bel soğukluğu hastalığından dolayı akıntı gelmesi,

            35- Evi haşere için ilaçlayan, ister istemez ilacı teneffüs etse de orucu bozulmuş olmaz; çünkü sakınmak zordur,

            36- Kulağa sabunlu su kaçırması,

            37- Ağza su alıp çalkalamak veya ağzı yıkadıktan sonra ağızda kalan yaşlığı tükürükle yutmak,

            38- Hanımını öpenin orucu, meni gelse de bozulmaz. Öperken şehvetlenip cünüp olursa bozulur (Cünüp olma ihtimali varsa, hanımını öpmesi mekruh olur. Orucu bozacak derecede çok öperse haram işlemiş olur. Çünkü orucu mazeretsiz bozmak haramdır. Ama öperek cünüp olunca kaza gerekir, kefaret gerekmez.),

            39- Akupunktur kullanmak orucu bozmaz. Akupunkturun sadece iğnesi giriyor, vücudun içine bir şey zerk edilmiyor,

            40- Çatlak dudağa veya eldeki yarığa krem, tentürdiyot, kolonya veya oksijenli su sürmek (Açık yaraya sürülen merhemin, içeri sızdığı iyi bilinmedikçe orucu bozmadığı, S. Ebediyye'de bildirilmektedir. İyi bilmek, zanla olmaz. Kesin bilmek gerekir. Kesin bilinmeyince bozar denilemez.),

            41- İğneli epilasyon yaptırmak orucu bozmaz. İçeriye ilaç gibi bir şey girmedikçe, vücuda iğne batırmak orucu bozmaz. İğneli epilasyonda içeriye ilaç girmiyor. Sadece iğne, kıl folikülüne sokularak akım veriliyor,

            42- Kaş, bıyık aldırmak, etek tıraşı olmak ve epilasyon orucu bozmaz,

            43- Oruçlunun ağzına gözyaşı veya ter girerse, bir iki damla gibi azsa, orucunu bozmaz, çünkü bundan korunmak zordur. Çok olur da tuzluluğunu ağzının her yerinde duyar ve yutarsa orucu bozulur. Yutmayıp tükürürse bozulmaz.
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