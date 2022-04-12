Cinsel ilişki orucu bozar mı? Oruçluyken cinsel ilişkiye girilir mi? Diyanet'e göre orucu bozan ve bozmayan durumlar neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı mübarek Ramazan orucunu bozan durumları açıklıyor ve Müslüman vatandaşlar 11 ayın sultanı Ramazan'a az bir zaman kala oruçlarını bilmeden bozmamak için nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...
EŞLERİN ORUÇLU İKEN İLİŞKİLERİNİN SINIRI NE OLMALIDIR?
Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).
RAMAZAN GECELERİNDE EŞLERİN CİNSEL İLİŞKİDE BULUNMASI CAİZ MİDİR?
Oruç, imsak (fecr-i sâdık) vaktinden güneşin batımına kadarki süre içinde yeme, içme ve cinsel ilişkiden, ibadet niyetiyle uzak durmaktır. Yani oruç gündüz tutulur. Ramazan geceleri için yeme, içme ve cinsel ilişki yasağı söz konusu değildir. Dolayısıyla iftar ile imsak arasında yemek, içmek ve eşlerin cinsel ilişkide bulunmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: "Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı." (Bakara, 2/187).
CÜNÜP İKEN TUTULAN ORUÇ GEÇERLİ MİDİR?
Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372).