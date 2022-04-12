AUZEF SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

16 Nisan'da birinci oturum saat 09:30'da başlayacak. İkinci oturum saati ise 14:00 olacak. Pazar günü ise üçüncü ve dördüncü oturum gerçekleşecek. 17 Nisan'da yapılacak olan üçüncü oturum 09:30'da, dördüncü oturum ise 15:00'da başlayacak.



Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde: AUZEF Ara Sınavı 3. oturumunda sınavı bulunmakla birlikte 2022 ALES/1 sınavına katılmak isteyen öğrencilerimize, ALES sınav giriş belgelerini auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden 17 Nisan 2022 saat 23.59'a kadar sisteme yükledikleri takdirde sadece 3. oturum için mazeret sınav hakkı tanınacaktır. (Belge yükleyen öğrencilerin ALES/1 sınavına girip girmedikleri ÖSYM'den doğrulanacaktır. ALES/1 sınavına girmedikleri tespit edilen öğrenciler mazeret sınavına giremeyeceklerdir).