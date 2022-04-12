AÖL 3. dönem sınavları ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 🔎Açık Öğretim (AÖL) lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? Açık lise kayıt yenileme ücretleri kaç TL?

Lise eğitimini Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı açıköğretim lisesi olarak okuyan binlerce öğrenci heyecanla 3. Dönem sınavlarının tarihlerini araştırıyor. MEB tarafından herhangi bir duyuru gelip gelmediği merak edilip araştırılıyor. Sınava katılmak isteyenler için AÖL 3. dönem sınavları ve kayıtlarına dair son bilgileri derledik. İşte açıköğretim lise sınavlarına dair tüm bilgiler…
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri henüz belli değil. AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerin kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacaktır.
Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.