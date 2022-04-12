LGS başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl haziraan yaında gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Sınava katılacak öğrenciler başvuru tarihini ve başvuru hakkında detayları öğrenmek istiyor. Peki, 2022 LGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS kılavuzu taban puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri belli oldu mu? İşte konu hakkında merak edilenler!
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl 5 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
2022-LGS BAŞVURU VE KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!
Kılavuzda, resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.