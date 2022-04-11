Teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Teheccüd namazı ne zaman kılınır? Teheccüd namazı uyumadan önce kılınır mı?

Müslüman vatandaşlar akşam saatlerinde teheccüd namazı ne zaman kılınır sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Teheccüd kelimesinin uyumak, uyanmak, uykunun bölünmesi gibi anlamları bulunur ve namazının kılınmasının farz olup olmadığı merak edilenler arasında yer alıyor. Faziletleri oldukça fazla olan ve Hz. Muhammed (sav) tarafından fazlaca teşvik edilen bir ibadet şekli olarak ifade edilen Teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Teheccüd namazı uyumadan önce kılınır mı?
TEHECCÜD NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?
Teheccüd namazı, yatsı namazını kılıp bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp gece kılınan nafile bir namazdır.Bazı rivayetlerde, Peygamberin (s.a.s.), yatsı namazını kıldıktan sonra vitir namazını kılmadan uyuduğu, gece yarısından sonra uyanıp bir müddet gece namazı kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra da sabah namazı vakti girince sabah namazını kıldığı belirtilmektedir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 182).
TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Teheccüd namazının iki-sekiz rekât arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte, dileyen kimse daha fazla da kılabilir. Bu durumda iki rekâtta bir selam vermek daha faziletli olmakla birlikte, dört rekâtta da selam verilebilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 468-469).
İki rekâttan fazla kılındığında arada konuşma, yeme içme gibi namaza aykırı davranışlarda bulunulmamışsa, tekrar niyet etmek gerekmez.
Akşam namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekât olarak kılındığında, ikinci rekât sonunda teşehhüd için oturulduğunda "tahiyyat"tan sonra "Allahümme salli" ve "Allahümme barik" okunur. Üçüncü rekât için ayağa kalkıldığında önce "Sübhaneke duası" okunur, sonra "Eûzü besmele" çekilir ve Fatiha suresi okunur.