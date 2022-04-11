SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 Nisan deprem kaç şiddetinde oldu, hangi ilçelerde hissedildi? AFAD-Kandilli açıklamalar!

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

11 Nisan Pazar günü saat 20:40'da İstanbul'da deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı. Kandili Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin Karadeniz'de meydana geldiği ve 4.5 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Derinliği ise 12.9 olarak kaydedildi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Kandilli ise depremin merkez üssünü Zonguldak Ereğli olarak açıklarken, büyüklüğünü ise 4.4 olarak duyurdu.

TWİTTER'DA 1. SIRAYA YÜKSELDİ

Sosyal medya uygulaması Twitter'da deprem hastagı açıldı. Binlerce İstanbullu depremi hissettiklerini dile getirdi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ