SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 Nisan deprem kaç şiddetinde oldu, hangi ilçelerde hissedildi? AFAD-Kandilli açıklamalar!

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
11 Nisan Pazar günü saat 20:40'da İstanbul'da deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı. Kandili Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin Karadeniz'de meydana geldiği ve 4.5 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Derinliği ise 12.9 olarak kaydedildi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
Kandilli ise depremin merkez üssünü Zonguldak Ereğli olarak açıklarken, büyüklüğünü ise 4.4 olarak duyurdu.
TWİTTER'DA 1. SIRAYA YÜKSELDİ
Sosyal medya uygulaması Twitter'da deprem hastagı açıldı. Binlerce İstanbullu depremi hissettiklerini dile getirdi.
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İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN DEPREM AÇIKLAMASI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, "Karadeniz Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.
BİR AÇIKLAMA DA BAKAN KURUM'DAN
Bakan Kurum: "Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun."