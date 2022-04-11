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    • Haberler
    • 11.04.2022 21:19
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    • 11.04.2022 21:22
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    SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 Nisan deprem kaç şiddetinde oldu, hangi ilçelerde hissedildi? AFAD-Kandilli açıklamalar!

    Son dakika haberine göre İstanbul'da deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklama geldi. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da depreme ilişkin sosyal medya hesabından son dakika gelişmeleri aktardı. Depremi hisseden vatandaşlar '11 Nisan deprem kaç şiddetinde oldu, hangi ilçelerde hissedildi?' sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD-Kandilli, Ali Yerlikaya'dan konuya illişkin açıklamalar...

    SON DAKİKA: İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?

    SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli'den yapılan son dakika açıklamalar merakla yakından takip ediliyor. Peki 11 Nisan deprem kaç şiddetinde oldu, hangi ilçelerde hissedildi? AFAD-Kandilli açıklamalar haberimizde...

    İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

    11 Nisan Pazar günü saat 20:40'da İstanbul'da deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı. Kandili Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin Karadeniz'de meydana geldiği ve 4.5 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Derinliği ise 12.9 olarak kaydedildi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

    Kandilli ise depremin merkez üssünü Zonguldak Ereğli olarak açıklarken, büyüklüğünü ise 4.4 olarak duyurdu.

    TWİTTER'DA 1. SIRAYA YÜKSELDİ

    Sosyal medya uygulaması Twitter'da deprem hastagı açıldı. Binlerce İstanbullu depremi hissettiklerini dile getirdi.

    AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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    İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, "Karadeniz Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

    BİR AÇIKLAMA DA BAKAN KURUM'DAN

    Bakan Kurum: "Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun."
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    Haberler Haberler SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 Nisan deprem kaç şiddetinde oldu, hangi ilçelerde hissedildi? AFAD-Kandilli açıklamalar!
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