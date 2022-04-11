Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Diyanete göre makyaj yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken sevgiliyi yanaktan öpmek…

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür Sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

MAKYAJ YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Özellikle kadınları yakından ilgilendiren bu konuda Diyanet, makyaj yapmanın orucu bozmayacağını belirtiyor. Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Bu konu göze alındığında makyaj yapmak oruca zarar vermez.

SEVGİLİYİ YANAKTAN ÖPMEK ORUCU BOZAR MI?



Oruç tutmanın temelinde nefis konusu bulunmaktadır. Bunun içerinde yemek yemek, içmek, cinsel dürtüler de yer almaktadır. Kişinin bu konular üzerinde nefsine hakim olması gerekmektedir. Aksi durumda öpüşme ve temas gibi basit görülen davranışlar sergilemek tutulan orucun bozulmasına neden olmaktadır.Bu durumlarda bozulan oruçlar için hem kişinin kaza orucu tutması hem de keffâret tutması gerekir.