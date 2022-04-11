📐İÜ AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? AUZEF vize İstanbul.edu.tr AKSİS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

Üniversite öğrencileri için 2. dönem sınavlar da geldi çattı. Yüzbinlerce öğrenci önümüzdeki günlerde ara sınavlarını olacak. Üniversiteyi açıktan okuyan binlerce öğrenci bulunuyor. 2. dönem vize sınavları örgün eğitimde olduğu gibi açıköğretimde de yüz yüze yapılacak. AUZEF sınav tarihleri belli oldu. Öğrenciler bir süredir sınava girecekleri yerleri gösteren sınav giriş belgesinin yayınlanmasını bekliyordu. Peki; AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu mu? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? İşte AUZEF 2022 son dakika gelişmeler...