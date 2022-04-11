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    • 11.04.2022 09:59
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    2022 kayıp kimlik çıkartma ücreti ne kadar? T.C. kimlik kartı kaybolduğunda yapılması gerekenler neler?

    T.C. kimlik kartı kaybolduğunda yapılması gerekenler neler? 2022 kayıp kimlik çıkartma ücreti ne kadar? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Kimliğin kaybolması durumunda çalıntı ihtimaline karşı bildirilmesi gereken yer de vardır, peki hangi numaraya ulaşmak gerekir? T.C. kimlik kartının yenisini çıkarmak isteyen vatandaşlar ne kadar ücret öder? Yanınızda götürmeniz gereken belgeler de vardır, peki başvuru nereye yapılır? İşte konuya dair merak konusu olan ve gündemde sıkça araştırılan bilgiler…

    takvim.com.tr
    T.C. kimlik kartı kaybolduğunda yapılması gerekenler neler?

    Gündemde pek çok kişi T.C. kimlik kartı kaybolduğunda yapılması gerekenler neler? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Devletin vatandaşlarına verdiği bu kart her zaman kişinin yanında olmalıdır. Resmi işlemler bu kart sayesinde gerçekleşir, kaybolma durumunda ise yenisinin çıkartılması gerekir. Peki yeni kart çıkarmak için neler gereklidir, nereye başvurmak lazım? 2022 kayıp kimlik çıkartma ücreti ne kadar? Sorusunun yanıtı da merak edilerek sıklıkla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

    T.C KİMLİK KARTI KAYBOLDUĞUNDA NE YAPILMALI?

    Herhangi bir sebepten ötürü kimliğinizi kaybettiyseniz öncelikle kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda kayıp ve çalıntı bildirimi yapmanız gerekiyor. Bunun sonucunda kimlik kartınız iptal edilecektir. Yeni çipli kimliğimi kaybettim? Diyorsanız Alo 199 çağrı merkezini arayarak bildirim yapabilirsiniz. Ya da bulunduğunuz nüfus müdürlüğüne müracaatınız gerekecektir. Vakit kaybetmeden olası bir durum ile karşılaşmama açısından en yakın nüfus müdürlüğüne gereken belgeler ile gitmeniz gerekmektedir. Nüfus Müdürlüğünde bulunan yetkili kişiye nüfus cüzdanınızı kaybettiğinizi yenisi istediğinizi bildirin. Yetkili kişi size bir form uzatarak bu formu eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Bu form sonucunda kimlik kartı isteğiniz onaylanacaktır. Kimlik kartı çıkarmak biraz zaman alacağından dolayı vatandaşların kullanabilmesi için geçici bir kimlik kartı verilecektir. Geçici kimlik kartı normal kimlik kartı gibi yaptığınız işlemlerin gerçekleştirilmesinde herhangi bir sorun, karışıklık çıkarmayacaktır. Başvurduğunu yeni kimlik kartının basılması sonrasında belirtilen adrese kimlik kartınız gönderilecektir.

    YENİ KİMLİK KARTI NASIL ÇIKARILIR?

    Kimliğini kaybeden kişi 15 yaşın altındaysa:

    Nüfus cüzdanını kaybeden kişi 15 yaşın altında olması halinde kimlik başvurunuz" veliniz veya vekâletname ibraz edilen kişiler" tarafından yapılması gereklidir.

    Kimliğini kaybeden 15 yaşın altındaki kişilerden Fotoğraf istenmemektedir.

    Kimlik kartı çıkarmak için 25 TL kimlik çıkarma ücretini yatırmanız gerekmektedir.

    Kimliği kaybeden kişi 15 yaşını tamamlamış ise:

    Kimliğini kaybeden kişi 15 yaşını tamamladıysa eğer, şahsen başvuru yapmak zorundadır.

    Başvuru yaparken "sürücü belgeniz, pasaportunuz, uluslararası aile cüzdanınız gibi başka bir fotoğraflı kimlik belgenizi" bulundurmak zorundasınız.

    Yanınızda 1 adet Biyometrik Fotoğraf götürmeniz gereklidir.

    Ayrıca kimlik çıkarmak için 25 TL ücretini yatırmış olmanız gereklidir.

        KİMLİK KARTI ÇIKARMA ÜCRETİ NE KADAR 2022?

        Kimlik kartlarını kaybedenler için herhangi bir ceza ücreti yoktur. Fakat kimlik çıkarmak için kimlik için değerli kâğıt ücreti ödemeniz gereklidir.

        Kayıp kimlik ücreti olarak ödemeniz gereken ücret kimlik çıkarma ücretidir. Bu ücret Nüfus Cüzdanını kaybedenler farklı, T.C. Kimlik Kartını kaybedenlerde farklı olup 2021 yılı için aşağıdaki ücretler alınmaktadır:

        Nüfus Cüzdanı Kayıp Ücreti : 30 TL
        T.C. Kimlik Kayıp Ücreti: 60 TL
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