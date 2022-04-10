Ordu, Tekirdağ, Çanakkale RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022! Ordu, Tekirdağ, Çanakkale’de iftar ve sahur saat kaçta?

➡ Ramazan ayını bu denli önemli ve özel kılan en büyük sebep, içinde Kur'an'ın indirilişini barındırıyor olmasından ileri gelir. Bakara suresinin 185. ayetinde de bu olay teyit edilir:

"O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye (uygun hükümler gönderiyor)."

Diyanet İşleri Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Kur'an Yolu Tefsiri'ne göre ayette geçen "Ramazan ayında Kur'an'ın indirilmesi"nden maksat onun tamamının değil ilk âyetlerinin indirilmesidir. Bakara suresinin başında olduğu gibi birçok âyette, Mushaf'ın bir parçasına da kitap ve Kur'an denilmiştir. Yüce Mevlâ, Müslümanlara oruç ibadetini farz kılmayı murat edince bunun zamanının da ona uygun ve lâyık bir vakit olmasını istemiş, bütün insanlığa son rehber ve irşad aracı kıldığı kitabını vahyetmeye başladığı ayı oruç zamanı olarak seçmiştir.

📌Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi, Ramazan ayı içerisinde bulunmaktadır. Ebu Hureyre'den nakledilen ve Buhari'de yer alan bir hadise göre Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: "Kim Kadir ve gecesini imanla geçirir ve karşılığını Allah'tan beklerse o kimsenin geçmiş günahları affolunur. Aynı şekilde kim Ramazan orucunu imanla tutar ve karşılığını Allah'tan beklerse o kimsenin geçmiş günahları affolunur."

📌Ramazan ayında günahlar bağışlanır, kulların hatalarının üstü örtülür. Günah ve hatalarının bağışlanmış olması bir kimsenin cennete girebilmesi için oldukça büyük bir avantajdır. Müslim'de geçen ve Ebu Abdullah Cabir bin Abdullah el Esari'den (ra) rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: "Bir adam Rasulullah'a (sav) sordu ve dedi ki: 'Farz namazları kılsam, Ramazan orucunu tutsam, helalleri helal, haramları haram kabul etsem, bundan daha fazla yapmasam cennete girer miyim?' O'da (sav) 'Evet' buyurdu."