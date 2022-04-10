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    • Haberler
    • 10.04.2022 07:50
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    • 10.04.2022 07:50
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    Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Uluçınar Hastanesi gerçekte var mı, nerede? Kasaba Doktoru dizisi uyarlama mı?

    Kasaba Doktoru 1. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı ve Vildan Atasever’in yer aldığı dizi yolları şehre uzak Uluçınar Hastanesi’nde kesişen üç idealist doktorun öyküsünü anlatıyor. Peki Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Uluçınar Hastanesi gerçekte var mı, nerede? Kasaba Doktoru dizisi konusu ne?

    Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Uluçınar Hastanesi gerçekte var mı, nerede? Kasaba Doktoru dizisi uyarlama mı?

    Kasaba Doktoru adlı dizinin nerede çekildiği merak konusu oldu. TRT 1 ekranlarında 8 Nisan Cuma saat 20:00'da ilk bölümü ile izleyicinin beğenisine sunulacak dizi hakkında izleyiciler internet arama motorlarında bir çok soruya yanıt arıyor. Yakışıklı oyuncu Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Dr. Hakan Aydıner karakteri ile Deniz Can Aktaş'ın hayat verdiği Dr. Ömer Özen karakteri Uluçınar Hastanesi'nde ilk kez tanışıyor. Peki; Uluçınar Hastanesi gerçekte var mı, nerede? Kasaba Doktoru nerede çekiliyor?

    KASABA DOKTORU NEREDE ÇEKİLİYOR?

    TRT 1'de yayın hayatına başlayan Kasaba Doktoru dizisi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor.

    ULUÇINAR HASTANESİ GERÇEKTE VAR MI, NEREDE?

    Kasaba Doktoru dizisinde özellikle hastane sahneleri dikkat çekti. Ancak Uluçınar hastanesinin gerçekte olup olmadığı henüz bilinmiyor. Hastane sahnelerinin plato olup olmadığı hakkında bir açıklama şuan için yapılmadı.

    KASABA DOKTORU DİZİSİ UYARLAMA MI?

    Dizi bir Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic dizisinden uyarlanmıştır.

    KASABA DOKTORU DİZİSİ OYUNCULARI

    Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları arasında Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever yer alıyor.

        KASABA DOKTORU DİZİSİ KONUSU

        Yolları şehre uzak Uluçınar Hastanesi'nde kesişen üç idealist doktorun öyküsünü anlatacak olan dizinin başrol oyuncularından Deniz Can Aktaş, dizide genç Doktor Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Cesur ve inatçı bir karakter olan Ömer, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar vermiş ve mesleğine duyduğu aşk sayesinde geleceği parlak bir hekim olarak sivrilmiş genç bir doktor.

        Yaşadığı olaylar neticesinde kendini Uluçınar Hastanesi'nde bulan Ömer, burada aşık olduğu Leyla ve usta cerrah Hakan ile birlikte hayatını tümüyle değiştirecek bir hikayeye dahil olacak.
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        Haberler Haberler Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Uluçınar Hastanesi gerçekte var mı, nerede? Kasaba Doktoru dizisi uyarlama mı?
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