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    • Haberler
    • 10.04.2022 07:50
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    • 10.04.2022 07:50
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    🕢ANKARA'DA İFTARA NE KADAR KALDI? Ankara'da iftar, sahur ve akşam ezanı saati! Ankara'da ezan saat kaçta okunacak?

    Ankara 2022 Ramazan imsakiyesi yayımlandı. Başkentte oturan vatandaşlar iftar, sahur ve akşam ezanı saatlerini araştırıyor. Sağlığı yerinde yetişkin her birey için oruç tutmak farzdır. Ramazan ayında da oruç ibadetini yerine getiren müslümanlar il il imsakiyeleri öğrenmek istiyor. Bu içeriğimizde Ankara imsakiyesine yer verdik. Peki ANKARA'DA İFTARA NE KADAR KALDI?Ankara'da ezan saat kaçta okunacak? İşte Ankara'da iftar, sahur ve akşam ezanı saatleri...

    🕢ANKARA’DA İFTARA NE KADAR KALDI? Ankara’da iftar, sahur ve akşam ezanı saati! Ankara’da ezan saat kaçta okunacak?

    ANKARA İFTAR-SAHUR VAKTİ Ramazan ayında iftar ve sahur vakitleri gündemde yer alıyor. Sahur yapmak ve iftarını açmak için sofraya oturan vatandaşlar ezanın saat kaçta okunacağını merak ediyor. 81 ilde iftara kaç saat ve dakika kaldığı bilgisi haberimizde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı illere göre imsakiyeleri yayımladı. İşte Ankara'da iftar, sahur ve akşam ezanı saatleri...

    İFTARA NE KADAR KALDI?

    Ankara 2022 Ramazan imsakiyesi şöyle:

    Aşağıdaki bağlantıdan, yaşadığınız ile göre dakika dakika iftar bilgilerini öğrenebilirsiniz.

    İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İFTARDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

    Ramazan ayında 16-17 saat boyunca aç ve susuz kalacak olan vücudumuz iftar saatinde saatlerce aç kalmanın verdiği tepkiyle aşırı ve hızlı yeme isteğine kapılabilir. İftarda yavaş yemek yemeye özen gösterirseniz sindirim sistemini de daha rahat hareket edecektir.

    İftarda yağlı, kızartılmış, çok baharatlı, yüksek kalori içeren; börekler, dolmalar, kızartmalar ve şerbetli tatlılar gibi gıdaları tüketmek yerine uzun süre aç kaldıktan sonra mideyi yormamak adına hafif gıdaların tercih edilmesi gerekiyor.

    MOLA VERMEYİ UNUTMAYIN

    İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan vücutta, kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği oluşur. Çok hızlı yemek yenildiğinde ve fazla miktarda enerjili yüksek besinler tüketildiğinde hem sağlık açısından risk oluşturabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir.

    İFTARDA NE TÜKETİLMELİ?

    İftarda orucunuzu mutlaka bir bardak suyla açınız. Yanında bir hurma veya birkaç tane zeytin de yiyebilirsiniz. Çorba ve sonrasında biraz mola vermelisiniz. Ana yemekler çok fazla yağ içeren, aşırı tereyağlı, aşırı salçalı ve baharatlı yiyecekler mideye zarar vereceğinden onun yerine az baharatlı sebze yemekleri veya pilav yerine et yemekleri tercih edilebilirsiniz.
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    Haberler Haberler 🕢ANKARA'DA İFTARA NE KADAR KALDI? Ankara'da iftar, sahur ve akşam ezanı saati! Ankara'da ezan saat kaçta okunacak?
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