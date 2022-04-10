2022 Nisan ayı evde bakım aylığı ne zaman yatacak? Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, güncel liste yayınlandı mı?

Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşı konusunda araştırmalar başladı. Peki, Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
Nisan AYI evde bakım maaşı henüz yatmadı. Evde bakım maaşları her ayın 15'inde yatıyor. Dolayısıyla ayın 15'ine kadar ödeme beklenmiyor.
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.