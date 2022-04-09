✍ÖSYM Yabancı Dil Sınavı YDS giriş belgesi nasıl alınır? YDS ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek? YDS sınav yeri sorgulama...

YDS ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek? ÖSYM Yabancı Dil Sınavı YDS giriş belgesi nasıl alınır? YDS sınav yeri sorgulama ekranı araştırmaları yoğun bir şekilde yapılıyor. Yabancı dil bilgisini sergileyerek kariyerini buna göre şekillendirmek isteyenler ÖSYM'nin düzenlediği YDS sınavına katılacak ve sınav yerleri, puan hesaplama detaylarını haberimizde bulabilirler.
YDS NE ZAMAN, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/1 ÖSYM takviminde belirtildiği gibi bu Pazar 10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 3 saatlik (180 dakika) sürenin ardından 13.15'te sona erecek.
YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Pazar günü yapılacak sınav için sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı sınava giriş için gerekli olacak. ÖSYM AİS sistemi üzerinden paylaşılan YDS sınav giriş belgesi, sınav yerleri konusunda bilgi veriyor.
Adaylar saat 10.00'dan sonra sınava alınmayacak.
Pazar günü yapılacak sınav için sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı sınava giriş için gerekli olacak. ÖSYM AİS sistemi üzerinden paylaşılan YDS sınav giriş belgesi, sınav yerleri konusunda bilgi veriyor.