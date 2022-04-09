2022 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLACAK? || Bayram ikramiyesi ne zaman ödenir, nasıl başvuru yapılır?

EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM VAR MI?

2021 yılında emekliler için bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak belirlenmişti. Bayram ikramiyelerine 2022 yılında ise ne kadar zam geleceği henüz belli olmadı. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Prof. Dr. Cem Kılıç, "Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yılda bu rakam 1.100 liraya Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden üzerinden düşündüğümüz zaman bu sene bu rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı.Hükümet bu talebi değerlendirecektir. Benim tahminime göre emekli ikramiyesi 2000 lira civarına çekilebilir." dedi.