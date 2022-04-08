Kasaba Doktoru nerede çekiliyor? Uluçınar Hastanesi gerçekte var mı, nerede? Kasaba Doktoru dizisi uyarlama mı?

Kasaba Doktoru adlı dizinin nerede çekildiği merak konusu oldu. TRT 1 ekranlarında 8 Nisan Cuma saat 20:00'da ilk bölümü ile izleyicinin beğenisine sunulacak dizi hakkında izleyiciler internet arama motorlarında bir çok soruya yanıt arıyor. Yakışıklı oyuncu Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Dr. Hakan Aydıner karakteri ile Deniz Can Aktaş'ın hayat verdiği Dr. Ömer Özen karakteri Uluçınar Hastanesi'nde ilk kez tanışıyor. Peki; Uluçınar Hastanesi gerçekte var mı, nerede? Kasaba Doktoru nerede çekiliyor?
KASABA DOKTORU NEREDE ÇEKİLİYOR?
TRT 1'de yayın hayatına başlayan Kasaba Doktoru dizisi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor.
ULUÇINAR HASTANESİ GERÇEKTE VAR MI, NEREDE?
Kasaba Doktoru dizisinde özellikle hastane sahneleri dikkat çekti. Ancak Uluçınar hastanesinin gerçekte olup olmadığı henüz bilinmiyor. Hastane sahnelerinin plato olup olmadığı hakkında bir açıklama şuan için yapılmadı.
KASABA DOKTORU DİZİSİ UYARLAMA MI?
Dizi bir Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic dizisinden uyarlanmıştır.
KASABA DOKTORU DİZİSİ OYUNCULARI
Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları arasında Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever yer alıyor.