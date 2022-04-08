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    • Haberler
    • 08.04.2022 09:40
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    • 08.04.2022 09:40
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    ❗8 Nisan 2022 İslam Memiş altın yorumları son dakika! Altın fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

    📌Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, son dakika altın fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Yatırımcılar, "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi" sorularına cevap arayarak son dakika altın yorumları ve altın gelişmelerine odaklandı. Peki, altın neden düşüyor, artıyor? Gram altın, çeyrek altın, ons altın yükselir mi, düşer mi? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları son dakika uzman yorumları!

    takvim.com.tr
    ❗8 Nisan 2022 İslam Memiş altın yorumları son dakika! Altın fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

    Yatırımcılar, altın fiyatlarına dair gelişmeleri takip ederken, piyasalarda riskten kaçınma aracı olarak öne çıkan altına dair 2 kritik gelişme kendini gösteriyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki günler amacıyla altın tahmini ve analizlerini paylaştı. Peki, altın neden düşüyor, yükseliyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü, arttı? İşte uzman yorumları...

    👇CANLI ALTIN GRAFİĞİ!

    İSLAM MEMİŞ SON DAKİKA ALTIN YORUMLARI!

    Altının ons değerindeki hareketliliğin ardından altın fiyatları araştırmaya başlandı. Çeyrek altın, gram altın fiyatlarındaki son durum yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda yatırım yapmak isteyenler uzman görüşlerine kitlendi.

    🔔GRAM ALTIN 1450 TL'YE KADAR ÇIKACAK!

    Yaptığı altın yorumları ile dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yeni açıklaması ile de gündem oluşturdu. Memiş gram altın fiyatının 1450 TL'ye kadar çıkacağını ifade etti.

    🔔HER DÜŞÜŞÜ FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİN!

    Memiş, "Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirin. 1 ay sonraki senaryoları gördüğünüz zaman ne demek istediğimi net bir şekilde görebilirsiniz." diye konuştu.

        🔔ALIM FIRSATI

        Fiyatların bir miktar daha geri çekilebileceğinin altını çizen İslam Memiş, "Fiyatlar çöktü, sert bir şekilde geriledi. Bir miktar daha bu gerileme devam edecektir. İlk kademeli alım yapacağınız gram altın seviyesi 880 lira. Ons altın 2 bin dolar seviyesini kırmışken 1880 dolara düşeceğini söylemek de her babayiğidin harcı değil. Gram altını kademeli alabilirim, bugün de olabilir 890'dan başlayarak alabilirim. 900 lira seviyesinin üzerinden almayın. Bugün kademeli alım yapan arkadaşlar bu olumlu rüzgârın geçici olacağını düşünmeli. Bu fiyatlar düşüş anlamında kalıcı olmayacaktır" dedi.

        "Net bir şekilde söyleyeyim bu fiyatlar kalıcı değil, kademeli bir şekilde al" diyen İslam Memiş, "Bu yalancı bahar esintisi kalıcı değil. Kontrollü bir şekilde bu süreç devam edecek. " şeklinde değerlendirmede bulundu.

        🔔BEKLEMEYE DEVAM EDİN!

        Piyasalarda manipülasyonla köpük oluşturup patlattıklarını dile getiren İslam Memiş, "Yüksekten maliyet yapanlara gaza gelenlere geçmiş olsun. Ancak tabii ki kazanacaksınız. Neden, ne demiştik, bu sene sonunda gram altında 1450, gümüşün gram seviyesinde 20 lira. Problem yok beklemeye devam edin." diye konuştu.

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        Kasaba doktoru
        Haberler Haberler ❗8 Nisan 2022 İslam Memiş altın yorumları son dakika! Altın fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?
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