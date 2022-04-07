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    • Haberler
    • 07.04.2022 08:05
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    • 07.04.2022 08:05
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    Ramazan orucu bu yıl kaç gün tutulacak, ne zaman bitiyor 2022? Bu sene kaç saat oruç tutacağız, en uzun, en kısa oruç hangi illerde?

    Müslümanlar için yeri ayrı olan ve her günü fazilet dolu Ramazan ayında, ilk oruç hangi gün ve kaç saat oruç tutulacak soruları merak konusu oldu. Ramazan'ın 1. günü ise 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Bittiği akşam ise 2 Mayıs Pazartesi. Peki, Bu sene Ramazan'da kaç saat oruç tutacağız 2022? Hangi illerde oruç süresi en uzun - en kısa? İşte, en uzun ve en kısa oruç tutan iller...

    takvim.com.tr
    Ramazan orucu bu yıl kaç gün tutulacak, ne zaman bitiyor 2022? Bu sene kaç saat oruç tutacağız, en uzun, en kısa oruç hangi illerde?

    Ramazan orucu bu yıl kaç gün tutulacak, ne zaman bitiyor? Sorusu her yıl olduğu gibi bu yılda merak ediliyor. Aynı zamanda haberimizde Bu sene kaç saat oruç tutacağız, en uzun, en kısa oruç nerede? Sorusu içinde yanıt verdik. Oruç tutacak olan milyonlarca Müslüman, sahur ve iftar vakitlerine ise Diyanet İşleri İmsakiyesi'nden ulaşabilecek. Oruç, Müslümanların sabah imsak vaktinden akşam güneş batana kadar midesini yiyeceklerden, dilini sudan, tüm duyu organlarını haramdan uzak tuttuğu bir ibadettir. Ramazan boyunca Müslümanlar gün içinde oruç tuttukları gibi, ibadet dolu da bir ay geçirirler.

    KAÇ SAAT ORUÇ TUTACAĞIZ? (2022)

    Bu yıl yaklaşık 15 saat oruç tutacağız. Bu saat illere ve ülkelere göre dakika bazlı farklılık gösterebilir.

    Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en erken imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek.

    Yine ilk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.

    Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalacak.

        SON İMSAK!

        1 Mayıs'ta ise en erken imsak saat 03.21'de yine Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek.

        HANGİ İLLERDE ORUÇ SÜRESİ EN UZUN - EN KISA?&NBSP

        Böylelikle Sinop'ta yaşayanlar en uzun orucu tutacak.

        Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak.

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Ramazan Bayramı 2022 senesinde Mayıs ayına denk gelmekte. Arefe günü 1 Mayıs 2022 günü olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs tarihinde idrak edecek.

        Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

        Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

        Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba
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        Haberler Haberler Ramazan orucu bu yıl kaç gün tutulacak, ne zaman bitiyor 2022? Bu sene kaç saat oruç tutacağız, en uzun, en kısa oruç hangi illerde?
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