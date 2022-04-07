iscisonuc.saglik.gov.tr'de! Sağlık Bakanlığı 10.000 işçi alımı kura sonucu - İşte il il 6 Nisan 2022 Çarşamba İŞKUR kura çekilişi sonuçları

6 Nisan 2022 Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı kura çekiliş sonucu sayfamızda yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı için nefesler tutuldu. Kura çekilişi iki güne ayrıldı. 6 Nisan Çarşamba günü 40 il için kura çekilişi gerçekleştirilecek. Kalan diğer iller için ise 7 Nisan'da kura çekimi yapılacak. İlk kura çekiminin içerisinde yer alan iller arasında İstanbul da yer alıyor. Peki 6 nisan 2022 çarşamba günü kura çekilişi yapılacak iller hangileri? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? İşte tüm detaylar...
6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLER!
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
7 NİSAN 2022 (PERŞEMBE) GÜNÜ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK OLAN İLLER!
Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları KAZANAN VE YEDEK isimlerin bazıları;
Mert Uzun: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
Ayşe Ebrar Yaz: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
Afacan Borlat: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
Kübra Gür: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
Gökhan Çoban: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
Hilal Hasırcı: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
Recep Başar: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
Sinan Erdoğdu: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
Batuhan Kutlu: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
Hazal Akansu: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
Onur Tüfekçi: Çanakkale Marangoz
Kazanan Yedek Katılımcı | Serkan Özbakır: Çanakkale Marangoz
Fırat Kunduz: Çanakkale Şoför
Ferit Durgun: Çanakkale Şoför
Osman Kurt: Çanakkale Şoför
KAZANAN YEDEK KATILIMCILAR
Uğur Gürel: Çanakkale Şoför
Burak İnce: Çanakkale Şoför
Adnan Asan: Çanakkale Şoför
Özgenur Özdağ: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Sabire Demirci: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Ezgir Nur Özbay: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Raşit Karaman: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Hafize Gündoğan: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Emre Tabak: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Eray Aydoğan: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Sevda Aktaş: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Onur Uyar: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Vildan Zeybek: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Elif Nur Civir: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Mehmet Şengül: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Berdriye Balkan: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Esma Şenel: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Merve Sağlam: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Hülya Yaman: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Gizem Şentürk: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Songül Püskül: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Hamdi Gezer: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Arzum Nallar: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Resul Yılmaz: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Mehmet Varlı: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Gizem Gürel: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Asiye Oktu: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Emine Kurucan: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: İsmail Çakır: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Sevcan Günay: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Abdullah Öztürk: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Melike Güzey: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Cahit Demirtaş: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Hatice Bozguç: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Hülya Saru: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Recep Şahin: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Havva Yılmaz: Çanakkale Temizlik Görevlisi
İlknur Ateş: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Şerife Duysak: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Yelda Gökmen: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Şehri Abaza: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Canan Nayır: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Feyza Dinler: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Burcu Gül: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Filiz Atak: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Gamze Karakuş: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Adem Süreyya: Çankırı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
Kadir Gündoğdu: Çankırı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: İsmail Göçen: Çankırı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Mustafa Arslan: Çankırı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
Melike Çaylak: Çankırı Klinik Destek Elemanı
Melike Nokta: Çankırı Klinik Destek Elemanı
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Hamide Demir: Çankırı Klinik Destek Elemanı
KAZANAN YEDEK KATILIMCI:Mevlüt Özçelik: Çankırı Klinik Destek Elemanı
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Betül Kılıç: Çankırı Klinik Destek Elemanı
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Hilal Çetin: Çankırı Klinik Destek Elemanı
ÇANKIRI ŞOFÖR KAZANAN KATILIMCILAR
Tugay Aslan: Çankırı Şoför
Fatih Şentürk: Çankırı Şoför
Yahya Ceylan: Çankırı Şoför
KAZANAN YEDEK KATILIMCILAR
Erkan Halimoğlu: Çankırı Şoför
ÇANKIRI TEMİZLİK GÖREVLİSİ
Kazanan katılımcılar;
Sinan Arslan
Tuba Dankaz
Sabri Baştürk
Emre Gökmen
Sevgi Gökmen
Meliha Altındağ
Zümriye Dilsiz
Necibe Sözcü
Esra Koçer
Caner Özgün
Selçuk Bayraktar
Alper Ekizceli
Kazanan Yedek Katılımcılar
Olcay Yıldırım
Azize Akyıldız
Hacer Arslan
Damla Keklikçi
Çorum Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Kazanan Katılımcılar
İsmail Özcan
Serkan Köksal
Canan Çelik
Yasin Aydos
Ayşenur Baş
Bilal Özkaya
Ümran Demir
İsa Bolat
Çorum Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Kazanan Katılımcılar
Celal Kara
Mustafa Hoş
Mihriban Çınar
Satı Sırma
Çorum Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Kazanan Yedek Katılımcılar
Hüseyin Eken
Buse Uyar
Mehmet Çınar
Emin Cevizci
Meral Çağlar
Faruk Macar
Samet Aydın
Tuğba Çetinkaya
Ömer Keyvan
10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ- SAATİ VE SONUÇLARI
Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacaktır.
Kura sonuçları aynı gün saat 22:00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 10.000 sürekli işçi alımı için 15/03/2022 – 21/03/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.