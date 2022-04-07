iscisonuc.saglik.gov.tr'de! Sağlık Bakanlığı 10.000 işçi alımı kura sonucu - İşte il il 6 Nisan 2022 Çarşamba İŞKUR kura çekilişi sonuçları

6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLER!

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

7 NİSAN 2022 (PERŞEMBE) GÜNÜ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK OLAN İLLER!

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları KAZANAN VE YEDEK isimlerin bazıları;

Mert Uzun: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

Ayşe Ebrar Yaz: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

Afacan Borlat: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

Kübra Gür: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

Gökhan Çoban: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

Hilal Hasırcı: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

Recep Başar: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

Sinan Erdoğdu: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

Batuhan Kutlu: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

Hazal Akansu: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

Onur Tüfekçi: Çanakkale Marangoz

Kazanan Yedek Katılımcı | Serkan Özbakır: Çanakkale Marangoz

Fırat Kunduz: Çanakkale Şoför

Ferit Durgun: Çanakkale Şoför

Osman Kurt: Çanakkale Şoför

KAZANAN YEDEK KATILIMCILAR

Uğur Gürel: Çanakkale Şoför

Burak İnce: Çanakkale Şoför

Adnan Asan: Çanakkale Şoför

Özgenur Özdağ: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Sabire Demirci: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Ezgir Nur Özbay: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Raşit Karaman: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Hafize Gündoğan: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Emre Tabak: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Eray Aydoğan: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Sevda Aktaş: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Onur Uyar: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Vildan Zeybek: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Elif Nur Civir: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Mehmet Şengül: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Berdriye Balkan: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Esma Şenel: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Merve Sağlam: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Hülya Yaman: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Gizem Şentürk: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Songül Püskül: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Hamdi Gezer: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Arzum Nallar: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Resul Yılmaz: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Mehmet Varlı: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Gizem Gürel: Çanakkale Temizlik Görevlisi

KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Asiye Oktu: Çanakkale Temizlik Görevlisi

KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Emine Kurucan: Çanakkale Temizlik Görevlisi

KAZANAN YEDEK KATILIMCI: İsmail Çakır: Çanakkale Temizlik Görevlisi

KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Sevcan Günay: Çanakkale Temizlik Görevlisi

KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Abdullah Öztürk: Çanakkale Temizlik Görevlisi

KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Melike Güzey: Çanakkale Temizlik Görevlisi

KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Cahit Demirtaş: Çanakkale Temizlik Görevlisi

KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Hatice Bozguç: Çanakkale Temizlik Görevlisi

KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Hülya Saru: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Recep Şahin: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Havva Yılmaz: Çanakkale Temizlik Görevlisi

İlknur Ateş: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Şerife Duysak: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Yelda Gökmen: Çanakkale Temizlik Görevlisi

KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Şehri Abaza: Çanakkale Temizlik Görevlisi

KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Canan Nayır: Çanakkale Temizlik Görevlisi

KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Feyza Dinler: Çanakkale Temizlik Görevlisi

KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Burcu Gül: Çanakkale Temizlik Görevlisi

KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Filiz Atak: Çanakkale Temizlik Görevlisi

KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Gamze Karakuş: Çanakkale Temizlik Görevlisi

Adem Süreyya: Çankırı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

Kadir Gündoğdu: Çankırı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

KAZANAN YEDEK KATILIMCI: İsmail Göçen: Çankırı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Mustafa Arslan: Çankırı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

Melike Çaylak: Çankırı Klinik Destek Elemanı

Melike Nokta: Çankırı Klinik Destek Elemanı

KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Hamide Demir: Çankırı Klinik Destek Elemanı

KAZANAN YEDEK KATILIMCI:Mevlüt Özçelik: Çankırı Klinik Destek Elemanı

KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Betül Kılıç: Çankırı Klinik Destek Elemanı

KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Hilal Çetin: Çankırı Klinik Destek Elemanı

ÇANKIRI ŞOFÖR KAZANAN KATILIMCILAR

Tugay Aslan: Çankırı Şoför

Fatih Şentürk: Çankırı Şoför

Yahya Ceylan: Çankırı Şoför

KAZANAN YEDEK KATILIMCILAR

Erkan Halimoğlu: Çankırı Şoför

ÇANKIRI TEMİZLİK GÖREVLİSİ

Kazanan katılımcılar;

Sinan Arslan

Tuba Dankaz

Sabri Baştürk

Emre Gökmen

Sevgi Gökmen

Meliha Altındağ

Zümriye Dilsiz

Necibe Sözcü

Esra Koçer

Caner Özgün

Selçuk Bayraktar

Alper Ekizceli

Kazanan Yedek Katılımcılar

Olcay Yıldırım

Azize Akyıldız

Hacer Arslan

Damla Keklikçi

Çorum Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Kazanan Katılımcılar

İsmail Özcan

Serkan Köksal

Canan Çelik

Yasin Aydos

Ayşenur Baş

Bilal Özkaya

Ümran Demir

İsa Bolat

Çorum Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Kazanan Katılımcılar

Celal Kara

Mustafa Hoş

Mihriban Çınar

Satı Sırma

Çorum Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Kazanan Yedek Katılımcılar

Hüseyin Eken

Buse Uyar

Mehmet Çınar

Emin Cevizci

Meral Çağlar

Faruk Macar

Samet Aydın

Tuğba Çetinkaya

Ömer Keyvan