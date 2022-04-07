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    • Haberler
    • 07.04.2022 08:33
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    • 07.04.2022 08:33
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    iscisonuc.saglik.gov.tr 6 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı sonuçları/nihai liste! İsim - atama listesi 2022! İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları

    Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları aramaları yoğunlaştı. 29 Mart'ta ÖSYM, Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı. Hemen ardından İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusunda bulunanlar kura tarihini ve sonuçlarını sorgulamaya başlamıştı. 6 Nisan'da noter kurasıyla Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları belli oldu...

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları açıklandı!

    Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde sona eren Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel alımı başvurularının ardından gözler İŞKUR kura çekimine çevrildi. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu ile belirlenecek. Peki, 6 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı?Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022 isim listesi yayınlandı mı? İŞKUR nihai liste nereden öğrenilir? İşte merak edilenler!

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

    Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.

    🔎Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi sadece Ankara 'da yapıldı.

    🔎Kura 06 Nisan 2022 tarihinde 09:00 - 18:00 tarihleri arasında gerçekleşti.

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

    Aşağıda yer alan link üzerinden kura çekimini canlı olarak izleyebilirsiniz.

    https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi/videos?app=desktop&view=2&sort=dd&live_view=503&shelf_id=3

    KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

    Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 📌https://yhgm.saglik.gov.tr📌 internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

    🔎6 Nisan Çarşamba günü sonuçlar açıklandığında aşağıda yer alan linke tıklayarak sorgulama yapabilirsiniz.

    📌SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!

    Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları KAZANAN VE YEDEK isimlerin bazıları;

    Mert Uzun: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

    Ayşe Ebrar Yaz: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

    Afacan Borlat: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

    Kübra Gür: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

    Gökhan Çoban: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

    Hilal Hasırcı: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

    Recep Başar: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

    Sinan Erdoğdu: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

    Batuhan Kutlu: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

    Hazal Akansu: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

    Onur Tüfekçi: Çanakkale Marangoz

    Kazanan Yedek Katılımcı | Serkan Özbakır: Çanakkale Marangoz

    Fırat Kunduz: Çanakkale Şoför

    Ferit Durgun: Çanakkale Şoför

    Osman Kurt: Çanakkale Şoför

    KAZANAN YEDEK KATILIMCILAR

    Uğur Gürel: Çanakkale Şoför

    Burak İnce: Çanakkale Şoför

    Adnan Asan: Çanakkale Şoför

    Özgenur Özdağ: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Sabire Demirci: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Ezgir Nur Özbay: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Raşit Karaman: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Hafize Gündoğan: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Emre Tabak: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Eray Aydoğan: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Sevda Aktaş: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Onur Uyar: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Vildan Zeybek: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Elif Nur Civir: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Mehmet Şengül: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Berdriye Balkan: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Esma Şenel: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Merve Sağlam: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Hülya Yaman: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Gizem Şentürk: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Songül Püskül: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Hamdi Gezer: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Arzum Nallar: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Resul Yılmaz: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Mehmet Varlı: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Gizem Gürel: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Asiye Oktu: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Emine Kurucan: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: İsmail Çakır: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Sevcan Günay: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Abdullah Öztürk: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Melike Güzey: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Cahit Demirtaş: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Hatice Bozguç: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Hülya Saru: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Recep Şahin: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Havva Yılmaz: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    İlknur Ateş: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Şerife Duysak: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Yelda Gökmen: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Şehri Abaza: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Canan Nayır: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Feyza Dinler: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Burcu Gül: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Filiz Atak: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Gamze Karakuş: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Adem Süreyya: Çankırı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

    Kadir Gündoğdu: Çankırı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: İsmail Göçen: Çankırı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Mustafa Arslan: Çankırı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

    Melike Çaylak: Çankırı Klinik Destek Elemanı

    Melike Nokta: Çankırı Klinik Destek Elemanı

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Hamide Demir: Çankırı Klinik Destek Elemanı

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI:Mevlüt Özçelik: Çankırı Klinik Destek Elemanı

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Betül Kılıç: Çankırı Klinik Destek Elemanı

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Hilal Çetin: Çankırı Klinik Destek Elemanı

    ÇANKIRI ŞOFÖR KAZANAN KATILIMCILAR

    Tugay Aslan: Çankırı Şoför

    Fatih Şentürk: Çankırı Şoför

    Yahya Ceylan: Çankırı Şoför

    KAZANAN YEDEK KATILIMCILAR

    Erkan Halimoğlu: Çankırı Şoför

    ÇANKIRI TEMİZLİK GÖREVLİSİ

    Kazanan katılımcılar;

    Sinan Arslan

    Tuba Dankaz

    Sabri Baştürk

    Emre Gökmen

    Sevgi Gökmen

    Meliha Altındağ

    Zümriye Dilsiz

    Necibe Sözcü

    Esra Koçer

    Caner Özgün

    Selçuk Bayraktar

    Alper Ekizceli

    Kazanan Yedek Katılımcılar

    Olcay Yıldırım

    Azize Akyıldız

    Hacer Arslan

    Damla Keklikçi

    Çorum Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Kazanan Katılımcılar

    İsmail Özcan

    Serkan Köksal

    Canan Çelik

    Yasin Aydos

    Ayşenur Baş

    Bilal Özkaya

    Ümran Demir

    İsa Bolat

    Çorum Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Kazanan Katılımcılar

    Celal Kara

    Mustafa Hoş

    Mihriban Çınar

    Satı Sırma

    Çorum Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Kazanan Yedek Katılımcılar

    Hüseyin Eken
    Buse Uyar

    Mehmet Çınar
    Emin Cevizci

    Meral Çağlar

    Faruk Macar

    Samet Aydın

    Tuğba Çetinkaya

    Ömer Keyvan

        SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTE AÇIKLANDI MI?

        Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. İŞKUR bir açıklama yaparak başvurusu kabul olan, kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin isim listelerini kamuoyu ile paylaştı.

        Nihai listede yer alan isimler, kura çekimine girmeye hak kazandı.

        Nihai liste, işçiliği kazananların isimleri değil, kuraya katılacakların listesidir. Nihai listedeki adaylar 6 Nisan günü kuraya alınacak.

        10 BİN İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARDA YAPILACAK?

        Her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek. İlanda işçi alımına ilişkin kadroların meslek ve kadro sayısını ise şu şekilde sıralandı:

        Temizlik görevlisi 4032, güvenlik görevlisi (silahsız) 1452, klinik destek elemanı (hastane) 1844, şoför 465, elektrikçi 642, boyacı 245, marangoz 106, ısıtma ve sıhhi tesisatçı 537, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı 435, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 242, toplam 10000.

        SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

        Atama yapılacak 10 bin kadrodan 5 bin 175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3 bin 293'ü sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı şöyle:

        Biyolog 3 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 49 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 26 (Lisans), Diyetisyen 170 (Lisans), Ebe 800 (Lisans), Fizyoterapist 195 (Lisans), Hemşire 4397 (Lisans), Hemşire 778 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 23 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 7 (Lisans), Psikolog 146 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 14 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 73 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 12 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 554 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 85 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 61 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 20 (Ön Lisans),

        Sağlık Teknikeri Evde Bakım 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 596 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 237 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 57 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 65 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 13 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Podolog 10 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 20 (Ön Lisans),

        Sağlık Teknikeri Röntgen 354 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 734 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 5 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 34 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 22 (Ortaöğretim), Toplam 5929 (Lisans), 3166 (Ön Lisans), 905 (Ortaöğretim), Genel Toplam 10000.
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