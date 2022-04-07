🤲🏻BALIKESİR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ! 2022 Balıkesir oruç sahur hangi gün, iftar saat kaçta? Balıkesir 30 gün sahur - iftar saatleri!

Balıkesir iftar vakti ve sahur saatleri rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte o ilde yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İslam alemi 11 Ayın Sultanı olan Ramazan ayını ibadetlerle geçirecek. Bu nedenle Balıkesir ilinde ikamet eden ve sahura kalkacak olan vatandaşlar Balıkesir iftar vakti ve sahur saatleri 2022 ile ilgili aratmalar yaparak sahur saatini öğrenmek istiyor. Peki, Balıkesir sahur ve iftar saat kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Balıkesir imsakiye 2022!
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Ramazan ayı neden bu kadar özel bir yere sahiptir? Ramazan'ın faziletleri nelerdir? Ramazan ayı ile ilgili hadisler nelerdir?
📌 Ramazan ayında oruç tutmak, İslam dininin esaslarından ve Müslümanların yerine getirmekle yükümlü oldukları beş ibadetten biridir. İslam, iman ve ihlas kavramlarının tanımlarının yapıldığı Cibril hadisine göre İslam beş temel esas üzerine kuruludur. Bunlar: "Allah'tan başka ilah olmadığı ve Hz. Muhammed'in (sav) O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır."
🔍Cibril hadisi nedir?
Cebrail aleyhisselâmın Peygamber Efendimizin de aralarında bulunduğu sahabelerin yanına insan suretiyle gelip iman, ihlas gibi bazı soruları Resulullah'a sorarak cevabını alması hadisesine denir.
📌Allah-u Teâla Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayında indirmeye başlamıştır.
➡ Ramazan ayını bu denli önemli ve özel kılan en büyük sebep, içinde Kur'an'ın indirilişini barındırıyor olmasından ileri gelir. Bakara suresinin 185. ayetinde de bu olay teyit edilir:
"O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye (uygun hükümler gönderiyor)."