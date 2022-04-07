AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF ara sınav sonuç tarihi belli oldu mu? Açıköğretim fakültesi sınav sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Üniversite eğitimini açık öğretim olarak okuyan binlerce kişi bahar dönemi vize sınavlarına katıldı ve sonrasında ise gözler sonuç tarihine çevrildi, peki konuyla ilgili açıklama geldi mi?
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-2022 AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı.
2022 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Bahar Dönemi Final Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022
Yaz Okulu Sınavı: 13 Ağustos 2022
Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek.
AÖF BAŞARI NOTU HESAPLAMA
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.
Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.