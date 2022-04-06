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    • Haberler
    • 06.04.2022 08:01
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    • 06.04.2022 08:01
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    LGS ne zaman 2022? MEB - LGS kılavuzu 2022 yayınlandı! Liselere Geçiş Sistemi LGS başvurusu nasıl, nereden yapılır? Başvuru tarihleri...

    Sabah saatlerinden itibaren LGS ne zaman 2022 sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları bugün itibariyle alınıyor ve binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS kılavuzu 2022 yayınlandı. Tüm detaylar kılavuzda belirtilirken sınava hangi tarihte girileceği ve sonuçların açıklanacağı, sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağı gibi bilgiler de belli oldu. Peki LGS başvurusu nasıl, nereden yapılır?

    takvim.com.tr
    LGS ne zaman 2022? MEB - LGS kılavuzu 2022 yayınlandı! Liselere Geçiş Sistemi LGS başvurusu nasıl, nereden yapılır? Başvuru tarihleri...

    LGS ne zaman 2022? MEB - LGS kılavuzu 2022 yayınlandı! Liselere Geçiş Sistemi LGS başvurusu nasıl, nereden yapılır? Başvuru tarihleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu MEB tarafından yayınlandı ve detaylar hemen araştırılmaya başlandı. İşte LGS hakkında tüm bilgiler...

    LGS BAŞVURU TARİHLERİ 2022! LGS BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

    2022 LGS başvuru 4 Nisan Pazartesi (bugün) itibarıyla başladı. LGS başvuruları için son gün 14 Nisan Perşembe olarak duyuruldu.

    2021-2022 öğretim yılında özel eğitim uygulama okulları ile bu okulun programlarının uygulandığı özel eğitim sınıfları hariç resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8'inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacaktır. Ancak, başvurusu merkezî olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacaktır. Geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8'inci sınıf öğrencilerinin Merkezî Sınav başvurularına dair bilgiler, okul koordinatörleri tarafından YÖBİS üzerinden kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri 14 Nisan 2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılan resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 04 Nisan 2022 tarihinden itibaren Merkezî Sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebileceklerdir.

    LGS KILAVUZU 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

        LGS SINAVI NE ZAMAN 2022, SONUÇLAR HANGİ TAİRHTE BELLİ OLACAK?

        LGS sınavı 5 Haziran tarihinde düzenlenecek ve sonuçlar 30 Haziran'da açıklanacak.

        Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir. 6.2. Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır. 6.3. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir. 6.4. Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 31 Mayıs 2022 tarihine kadar başvuru yapacaklardır.

        Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır. 6.5. Doğal afet, karantina, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM'nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir. 6.6. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 27 Mayıs 2022 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır. 6.7. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav giriş belgesinde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti yer alacaktır.
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        Haberler Haberler LGS ne zaman 2022? MEB - LGS kılavuzu 2022 yayınlandı! Liselere Geçiş Sistemi LGS başvurusu nasıl, nereden yapılır? Başvuru tarihleri...
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