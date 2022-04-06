İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları - iscisonuc.saglik.gov.tr 6 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı sonuçları/nihai liste! İsim - atama listesi 2022!

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları aramaları yoğunlaştı. 29 Mart'ta ÖSYM, Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı. Hemen ardından İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusunda bulunanlar kura tarihini ve sonuçlarını sorgulamaya başlamıştı. 6 Nisan'da noter kurasıyla Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları belli oldu...
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.
🔎Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi sadece Ankara 'da yapıldı.
🔎Kura 06 Nisan 2022 tarihinde 09:00 - 18:00 tarihleri arasında gerçekleşti.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Aşağıda yer alan link üzerinden kura çekimini canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi/videos?app=desktop&view=2&sort=dd&live_view=503&shelf_id=3
KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 📌https://yhgm.saglik.gov.tr📌 internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
🔎6 Nisan Çarşamba günü sonuçlar açıklandığında aşağıda yer alan linke tıklayarak sorgulama yapabilirsiniz.
📌SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları KAZANAN VE YEDEK isimlerin bazıları;
Mert Uzun: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
Ayşe Ebrar Yaz: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
Afacan Borlat: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
Kübra Gür: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
Gökhan Çoban: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
Hilal Hasırcı: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
Recep Başar: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
Sinan Erdoğdu: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
Batuhan Kutlu: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
Hazal Akansu: Çanakkale Klinik Destek Elemanı
Onur Tüfekçi: Çanakkale Marangoz
Kazanan Yedek Katılımcı | Serkan Özbakır: Çanakkale Marangoz
Fırat Kunduz: Çanakkale Şoför
Ferit Durgun: Çanakkale Şoför
Osman Kurt: Çanakkale Şoför
KAZANAN YEDEK KATILIMCILAR
Uğur Gürel: Çanakkale Şoför
Burak İnce: Çanakkale Şoför
Adnan Asan: Çanakkale Şoför
Özgenur Özdağ: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Sabire Demirci: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Ezgir Nur Özbay: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Raşit Karaman: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Hafize Gündoğan: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Emre Tabak: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Eray Aydoğan: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Sevda Aktaş: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Onur Uyar: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Vildan Zeybek: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Elif Nur Civir: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Mehmet Şengül: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Berdriye Balkan: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Esma Şenel: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Merve Sağlam: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Hülya Yaman: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Gizem Şentürk: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Songül Püskül: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Hamdi Gezer: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Arzum Nallar: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Resul Yılmaz: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Mehmet Varlı: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Gizem Gürel: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Asiye Oktu: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Emine Kurucan: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: İsmail Çakır: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Sevcan Günay: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Abdullah Öztürk: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Melike Güzey: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Cahit Demirtaş: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Hatice Bozguç: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Hülya Saru: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Recep Şahin: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Havva Yılmaz: Çanakkale Temizlik Görevlisi
İlknur Ateş: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Şerife Duysak: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Yelda Gökmen: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Şehri Abaza: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Canan Nayır: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Feyza Dinler: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Burcu Gül: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Filiz Atak: Çanakkale Temizlik Görevlisi
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Gamze Karakuş: Çanakkale Temizlik Görevlisi
Adem Süreyya: Çankırı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
Kadir Gündoğdu: Çankırı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: İsmail Göçen: Çankırı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Mustafa Arslan: Çankırı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
Melike Çaylak: Çankırı Klinik Destek Elemanı
Melike Nokta: Çankırı Klinik Destek Elemanı
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Hamide Demir: Çankırı Klinik Destek Elemanı
KAZANAN YEDEK KATILIMCI:Mevlüt Özçelik: Çankırı Klinik Destek Elemanı
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Betül Kılıç: Çankırı Klinik Destek Elemanı
KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Hilal Çetin: Çankırı Klinik Destek Elemanı
ÇANKIRI ŞOFÖR KAZANAN KATILIMCILAR
Tugay Aslan: Çankırı Şoför
Fatih Şentürk: Çankırı Şoför
Yahya Ceylan: Çankırı Şoför
KAZANAN YEDEK KATILIMCILAR
Erkan Halimoğlu: Çankırı Şoför
ÇANKIRI TEMİZLİK GÖREVLİSİ
Kazanan katılımcılar;
Sinan Arslan
Tuba Dankaz
Sabri Baştürk
Emre Gökmen
Sevgi Gökmen
Meliha Altındağ
Zümriye Dilsiz
Necibe Sözcü
Esra Koçer
Caner Özgün
Selçuk Bayraktar
Alper Ekizceli
Kazanan Yedek Katılımcılar
Olcay Yıldırım
Azize Akyıldız
Hacer Arslan
Damla Keklikçi
Çorum Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Kazanan Katılımcılar
İsmail Özcan
Serkan Köksal
Canan Çelik
Yasin Aydos
Ayşenur Baş
Bilal Özkaya
Ümran Demir
İsa Bolat
Çorum Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Kazanan Katılımcılar
Celal Kara
Mustafa Hoş
Mihriban Çınar
Satı Sırma
Çorum Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Kazanan Yedek Katılımcılar
Hüseyin Eken
Buse Uyar
Mehmet Çınar
Emin Cevizci
Meral Çağlar
Faruk Macar
Samet Aydın
Tuğba Çetinkaya
Ömer Keyvan