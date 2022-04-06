İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları - 6 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı sonuçları/nihai liste! İsim - atama listesi 2022!

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları aramaları yoğunlaştı. 29 Mart'ta ÖSYM, Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı. Hemen ardından İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusunda bulunanlar kura tarihini ve sonuçlarını sorgulamaya başlamıştı. 6 Nisan'da noter kurasıyla Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları belli oldu...
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.
🔎Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.
🔎Kura 06 Nisan 2022 tarihinde 09:00 - 18:00 tarihleri arasında gerçekleşecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Aşağıda yer alan link üzerinden kura çekimini canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi/videos?app=desktop&view=2&sort=dd&live_view=503&shelf_id=3
KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 📌https://yhgm.saglik.gov.tr📌 internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
🔎6 Nisan Çarşamba günü sonuçlar açıklandığında aşağıda yer alan linke tıklayarak sorgulama yapabilirsiniz.
📌SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!