👉e-YÖKDİL 2022 BAŞVURU EKRANI! ais.osym.gov.tr: e-YÖKDİL başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Sınav ücreti ve tarihi 2022!

E YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

e YÖKDİL başvuru ücreti 360,00 TL olarak kılavuzda yer aldı.

Sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanır. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz.



Sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. İngilizce sınavlarında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavlarda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir.