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    • Haberler
    • 06.04.2022 08:00
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    • 06.04.2022 08:00
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    CANLI || 🩺Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları ↕ İsim - atama listesi 2022! 6 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı sonuçları/nihai liste!

    Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları aramaları yoğunlaştı. 29 Mart'ta ÖSYM, Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı. Hemen ardından İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusunda bulunanlar kura tarihini ve sonuçlarını sorgulamaya başlamıştı. 6 Nisan'da noter kurasıyla Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları belli oldu...

    takvim.com.tr
    CANLI || 🩺Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları ↕ İsim - atama listesi 2022! 6 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı sonuçları/nihai liste!

    Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları aramaları yoğunlaştı. 29 Mart'ta ÖSYM, Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı. Hemen ardından İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusunda bulunanlar kura tarihini ve sonuçlarını sorgulamaya başlamıştı. 6 Nisan'da noter kurasıyla Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları belli oldu...

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

    Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.

    🔎Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.

    🔎Kura 06 Nisan 2022 tarihinde 09:00 - 18:00 tarihleri arasında gerçekleşecek.

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

    Aşağıda yer alan link üzerinden kura çekimini canlı olarak izleyebilirsiniz.

    https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi/videos?app=desktop&view=2&sort=dd&live_view=503&shelf_id=3

    KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

    Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 📌https://yhgm.saglik.gov.tr📌 internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

    🔎6 Nisan Çarşamba günü sonuçlar açıklandığında aşağıda yer alan linke tıklayarak sorgulama yapabilirsiniz.

    📌SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!

        SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTE AÇIKLANDI MI?

        Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. İŞKUR bir açıklama yaparak başvurusu kabul olan, kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin isim listelerini kamuoyu ile paylaştı.

        Nihai listede yer alan isimler, kura çekimine girmeye hak kazandı.

        Nihai liste, işçiliği kazananların isimleri değil, kuraya katılacakların listesidir. Nihai listedeki adaylar 6 Nisan günü kuraya alınacak.

        10 BİN İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARDA YAPILACAK?

        Her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek. İlanda işçi alımına ilişkin kadroların meslek ve kadro sayısını ise şu şekilde sıralandı:

        Temizlik görevlisi 4032, güvenlik görevlisi (silahsız) 1452, klinik destek elemanı (hastane) 1844, şoför 465, elektrikçi 642, boyacı 245, marangoz 106, ısıtma ve sıhhi tesisatçı 537, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı 435, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 242, toplam 10000.

        SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

        Atama yapılacak 10 bin kadrodan 5 bin 175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3 bin 293'ü sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı şöyle:

        Biyolog 3 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 49 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 26 (Lisans), Diyetisyen 170 (Lisans), Ebe 800 (Lisans), Fizyoterapist 195 (Lisans), Hemşire 4397 (Lisans), Hemşire 778 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 23 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 7 (Lisans), Psikolog 146 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 14 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 73 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 12 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 554 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 85 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 61 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 20 (Ön Lisans),

        Sağlık Teknikeri Evde Bakım 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 596 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 237 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 57 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 65 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 13 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Podolog 10 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 20 (Ön Lisans),

        Sağlık Teknikeri Röntgen 354 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 734 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 5 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 34 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 22 (Ortaöğretim), Toplam 5929 (Lisans), 3166 (Ön Lisans), 905 (Ortaöğretim), Genel Toplam 10000.
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        Haberler Haberler CANLI || 🩺Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları ↕ İsim - atama listesi 2022! 6 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı sonuçları/nihai liste!
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