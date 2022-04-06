CANLI İZLE: 10 bin işçi alımı kura sonuçları İŞKUR isim listesi SORGULA! Yedeğe kalanlar ne yapacak?

Sağlık Bakanlığına 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak. Başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlanan alıma illişkin gözler kura çekimine çevrildi. 2022 yılındaki işçi alımlarında KPSS şartı aranmıyor. Başvurulardan sonra kura çekilişi yapılacak. Çekiliş ile birlikte nihai ve yedek liste açıklanacak. Nihai listede adı bulunanlardan işe girmeyenlerin yerine yedeklerden alım yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi CANLI nasıl izlenir? 10 bin işçi alımı kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı? Yedeğe kalanlar ne yapacak? İşte CANLI İZLEME LİNKİ VE SONUÇ SORGULAMA EKRANI!
SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sağlık bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı kura çekimi 6 Nisan'da Ankara'da 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İSİM LİSTESİ (NİHAİ-YEDEK)
İşe alınacak sürekli işçiler, kura tamamlandıktan sonra sonuçlara asıl ve yedek adaylara ilişkin listelere, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurulara, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesi üzerinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) ulaşabilecek. Duyurularla ilgili herhangi bir hususta adaylara yazılı bir tebligat yapılmayacak.
NİHAİ VE YEDEK LİSTESİ SORGULAMA EKRANI
KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?
Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacaktır. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.
KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Kura sonuçları aynı gün saat 22:00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
6 Nisan 2022 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)