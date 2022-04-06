6 Nisan 2022 Çarşamba Sağlık Bakanlığı 10.000 işçi alımı kura sonucu! İşte il il kura çekilişi sonuçları

6 Nisan 2022 Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı kura çekiliş sonucu sayfamızda yer alıyor.Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı için nefesler tutuldu. Kura çekilişi iki güne ayrıldı. 6 Nisan Çarşamba günü 40 il için kura çekilişi gerçekleştirilecek. Kalan diğer iller için ise 7 Nisan'da kura çekimi yapılacak. İlk kura çekiminin içerisinde yer alan iller arasında İstanbul da yer alıyor. Peki 6 nisan 2022 çarşamba günü kura çekilişi yapılacak iller hangileri? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? İşte tüm detaylar...
6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLER!
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
7 NİSAN 2022 (PERŞEMBE) GÜNÜ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK OLAN İLLER!
Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ- SAATİ VE SONUÇLARI
Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacaktır.
Kura sonuçları aynı gün saat 22:00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 10.000 sürekli işçi alımı için 15/03/2022 – 21/03/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.