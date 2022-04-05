TOKİ Tokat Turhal 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi SORGULA! TOKİ Tokat kura çekilişi CANLI yayın ne zaman?

120 AY VADE İLE EV SAHİBİ OLMA İMKANI

Daireler brüt olarak 86.6 metrekare büyüklükte olup net 68.8 metrekare büyüklüğü sahip.

2+1 daireler yerine 3+1 ev almak isteyenler için evlerin büyüklüğü brüt 101 metrekare olarak duyuruldu. Evleinr net 82 metrekare büyüklüğünde olduğu belirtildi. Tüm daireler için ödeme planları eşit olup katılımcılar yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade ile ev sahibi olabilecekler.

DAİRELERİN FİYATLARI

En ucuz 2+1 daireyi alacak olan vatandaşlar 321 bin TL ödeme yapacak. Geri ödemelerde 80 bin TL peşinat ödeyecek olan vatandaşlar, daha sonra aylık 2 bin 6 TL taksitle ödemelerini tamamlayacak. Geri ödeme süreci 120 ay olacak.

Tokat TOKİ projesinden 3+1 ev için başvuru yapacak ve hak sahibi olacak vatandaşlar için en ucuz ev 376 bin TL olarak duyuruldu. Yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade olanaklarının sunulduğu ev için 94 bin TL peşinat yeterli olacak. Geri ödemeler ise 2 bin 351 TL taksitle yapılacak.