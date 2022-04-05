EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Sahurda ezan okunduğu esnada, oruca başlama saati olan imsak vaktinin girmiş olmasından dolayı yenilip içilmemesi gerekmektedir. Bu durum neticesinde ise ezan okunması esnasında su içmek orucu bozan bir unsur oluşturmaktadır. O gününün orucunu tutmaya niyetlenmek isteyen kimse, ancak sabah ezanına kadar olan süre içerisinde bir şeyler yiyip içebilir.

"Takvimlerde gösterilmekte olan "imsak", oruca başlama zamanını ifade etmektedir. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona ermiş olduğu, yatsı namazının vaktinin de çıkıp sabah namazı vaktinin girmiş oluğu andır. Sabah ezanı da imsak vaktinin başlamasıyla birlikte okunmaktadır. Bundan dolayı ezanın okunmaya başlaması ile birlikte yeme ve içmeyi terk etmesinin gerekliliği söz konusudur. Ezan okunmaya başladığı esnada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında herhangi bir sakınca yoktur. Ancak su içilmemelidir. Su içilmesi durumunda oruç bozulacağından dolayı kaza gerekmektedir.

Ancak burada ezan okunmaya başlamasından önce imsak vaktinin girmiş olup olmadığına bakmak önem arz etmektedir. Çünkü takvimlerde verilmiş olan imsak vakti girdiğinde ezan okunmuyor olsa dahi yemek ve içmekten kaçınmak gerekmektedir. Bu anlamda ezan okunuyor olmasından önce imsak vaktinin girip girmemiş olduğunun baz alınması çok önemlidir.