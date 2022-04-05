LGS ne zaman 2022? MEB - LGS kılavuzu 2022 yayınlandı! Liselere Geçiş Sistemi LGS başvurusu nasıl, nereden yapılır? Başvuru tarihleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu MEB tarafından yayınlandı ve detaylar hemen araştırılmaya başlandı. İşte LGS hakkında tüm bilgiler...
LGS BAŞVURU TARİHLERİ 2022! LGS BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
2022 LGS başvuru 4 Nisan Pazartesi (bugün) itibarıyla başladı. LGS başvuruları için son gün 14 Nisan Perşembe olarak duyuruldu.
2021-2022 öğretim yılında özel eğitim uygulama okulları ile bu okulun programlarının uygulandığı özel eğitim sınıfları hariç resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8'inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacaktır. Ancak, başvurusu merkezî olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacaktır. Geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8'inci sınıf öğrencilerinin Merkezî Sınav başvurularına dair bilgiler, okul koordinatörleri tarafından YÖBİS üzerinden kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri 14 Nisan 2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılan resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 04 Nisan 2022 tarihinden itibaren Merkezî Sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebileceklerdir.
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