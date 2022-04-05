✍LGS 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? LGS sınav başvurusu nereden, nasıl yapılır? LGS BAŞVURU EKRANI

LGS 2022 BAŞVURU EKRANI Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Buna göre LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın başvuruları için tarihler belli oldu. Bakan Özer ayrıca LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Peki LGS 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? LGS sınav başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte sınava ve başvurulara dair bilgiler...
LGS 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022 LGS sınavı için başvuru sürecinin 4 Nisan'da başlayacağını bildirdi. Bu yıl başvurular önceki yıllardaki gibi otomatik olarak alınacaktır. Öğrencilerin başvuruları Bakanlık tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Özer, LGS kılavuzuyla ilgili "LGS kapsamında 5 Haziran 2022'de uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022'de Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecek. Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak." açıklamasında bulundu.
Öğrencilerin sınava katılma zorunluluğunun bulunmadığının altını çizen Özer, "Sınava katılmak isteyen öğrenciler, herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek." ifadesini kullandı.
SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK
Bakan Özer, "LGS merkezî sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi 2022 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak." değerlendirmesinde bulundu.
Bu yıl ilk kez görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için erişilebilir kılavuzlar hazırlandı
Mahmut Özer, Bakanlık olarak özel eğitim öğrencileriyle ilgili pek çok yeni çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade ederek "Bakanlık olarak 2022 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nu bu yıl ilk defa görme yetersizliği olan öğrenciler için 'sesli betimleme' ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için ise 'işaret dili' ile düzenleyerek erişime sunduk." bilgisini verdi.